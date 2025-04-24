快訊

宜蘭地檢署偵辦罷綠連署案 正副領銜人各以20萬、15萬元交保

「普亭住手！」俄國飛彈猛擊基輔 川普怒發文：時機非常糟糕

美股開盤走勢不一！市場關注美中貿易戰、企業財報 標普微幅開高

開槍逮4人！三重警跨區追車至永和樂華夜市 1女送醫急救中

聯合報／ 記者王長鼎林昭彰／新北即時報導

新北市永和區今晚驚傳槍響，警方從三重區一路追至永和區，犯嫌汽車先擦撞1輛機車，再逃竄至樂華觀光夜市，該車意圖衝撞，員警開2槍逮2男2女，其中1女疑喘不過氣當場昏死，經救護人員現場搶救恢復心跳，目前送醫急救中，確實事發原因現由警方調查釐清中。

據了解，三重交通分隊今晚在三重區發現1輛黑色汽車形跡可疑，一路從三重區追車至永和區環河西路2段，該車先擦撞1輛停等紅燈的機車，仍持續逃竄至永和區永和路2段，近樂華觀光夜市，黑車一度衝撞警車，員警對空鳴2槍，車上2男2棄車逃跑仍被逮，其中1名疑喘不過氣當場昏死，經救護人員現場搶救恢復心跳，目前送醫急救中。

據了解，三重警方疑偵辦妨害自由案件，目車內也查獲少量毒品，確實事發原因現由警方調查釐清中。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市永和區樂華觀光夜市。記者王長鼎／翻攝
新北市永和區樂華觀光夜市。記者王長鼎／翻攝

三重 永和

延伸閱讀

開槍畫面曝！北市街頭擄人 所長「強悍開3槍」救人：我是認真的

花蓮卓溪黑熊遭開槍致死 林保署：危急下的必要處理

生死一瞬間⋯離黑熊僅10公尺 他開槍卻犯部落禁忌

頭份家暴男遭擊斃…開槍警稱非刻意瞄左胸 涉過失致死交保

相關新聞

開槍逮4人！三重警跨區追車至永和樂華夜市 1女送醫急救中

新北市永和區今晚驚傳槍響，警方從三重區一路追至永和區，犯嫌汽車先擦撞1輛機車，再逃竄至樂華觀光夜市，該車意圖衝撞，員警開...

台南13歲國中生猝死...家屬質疑遭霸凌餵毒 解剖報告出爐

台南市一名13歲國中生2月間在家中猝逝，家屬質疑其在校期間遭受霸凌，甚至指控被人強迫餵食毒品，案經檢警會同法醫解剖相驗結...

連開4槍！男拒檢開車逃8公里還衝撞警車 新北警逮通緝犯

新北市保大警員昨晚巡邏行經板橋時攔查形跡可疑車輛，不料該車竟加速逃逸還倒車衝撞警車。警方朝車輛開了4槍，並將38歲駕駛徐...

羅時豐兒子與友捲圍毆案 士院傷害罪判刑6月

藝人羅時豐兒子前年與友人涉嫌圍毆胡姓男子並搶走手機，檢方偵結依加重強盜罪嫌起訴，士林地方法院今審結依傷害罪判羅男徒刑6月...

影／行李箱藏三千萬大麻企圖闖關 航警逮捕2嫌送辦

財政部關務署台北關與航空警察局安檢大隊去年10月間執行入境旅客行李X光儀檢時，發現一件自泰國入境之行李X光顯像有異，待一...

毒品通緝犯公園埋毒販毒 高警偽裝情侶跟監百里逮人

高市少年隊警方偵辦一起大麻案，向上溯源發現供貨者是台南毒品通緝犯陳姓男子，循線追查陳男會先在公園挖洞藏毒讓毒蟲取貨，掌握...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。