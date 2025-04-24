開槍逮4人！三重警跨區追車至永和樂華夜市 1女送醫急救中

新北市永和區今晚驚傳槍響，警方從三重區一路追至永和區，犯嫌汽車先擦撞1輛機車，再逃竄至樂華觀光夜市，該車意圖衝撞，員警開2槍逮2男2女，其中1女疑喘不過氣當場昏死，經救護人員現場搶救恢復心跳，目前送醫急救中，確實事發原因現由警方調查釐清中。

據了解，三重交通分隊今晚在三重區發現1輛黑色汽車形跡可疑，一路從三重區追車至永和區環河西路2段，該車先擦撞1輛停等紅燈的機車，仍持續逃竄至永和區永和路2段，近樂華觀光夜市，黑車一度衝撞警車，員警對空鳴2槍，車上2男2棄車逃跑仍被逮，其中1名疑喘不過氣當場昏死，經救護人員現場搶救恢復心跳，目前送醫急救中。

據了解，三重警方疑偵辦妨害自由案件，目車內也查獲少量毒品，確實事發原因現由警方調查釐清中。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885