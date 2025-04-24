快訊

黃呂錦茹「捉放曹」是否羈押？台北地院訂明上午10時開庭

政院4100億特別預算「僅930億因應美關稅」 黃國昌：別愚弄台灣人

俄大規模空襲！基輔遭致命攻擊至少9死63傷 澤倫斯基急返烏國

聽新聞
0:00 / 0:00

台南13歲國中生猝死...家屬質疑遭霸凌餵毒 解剖報告出爐

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市一名13歲國中生2月間在家中猝逝，家屬質疑其在校期間遭受霸凌，甚至指控被人強迫餵食毒品，案經檢警會同法醫解剖相驗結果出爐，死者毛髮、血液、尿液檢驗均無毒品反應，認死者因病毒感染導致心肌炎及心臟衰竭死亡。檢方指出，本案是否涉及其他不法情事，則由相關單位調查中。

據了解，檢警初步相驗時，就死者外觀看不出有外力介入，但因死因並不明確。依家屬出示診斷證明書，國中生2月24日03時55分，病人被送至本院急診治療，經急救後無效，於同日08時27分，於急診宣布死亡。當時醫師診斷，包括1.痙攣、2.未明示原因導致之心跳休止、3.疑似腦膜炎或毒藥物中毒。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

案經檢警會同法醫解剖相驗結果出爐，死者毛髮、血液、尿液檢驗均無毒品反應，認死者因病毒感染導致心肌炎及心臟衰竭死亡。圖／本報資料照
案經檢警會同法醫解剖相驗結果出爐，死者毛髮、血液、尿液檢驗均無毒品反應，認死者因病毒感染導致心肌炎及心臟衰竭死亡。圖／本報資料照

國中生 死亡 毒品

延伸閱讀

藍委葉元之遭控慣老闆霸凌前助理 北市揪1缺失罰9萬

喪屍煙彈毒駕撞康橋車隊 國教盟籲修法禁開車吸電子煙

連開4槍！男拒檢開車逃8公里還衝撞警車 新北警逮通緝犯

毒駕撞康橋單車環島學生釀7傷 冷氣工肇事前竟吸食3種毒品

相關新聞

連開4槍！男拒檢開車逃8公里還衝撞警車 新北警逮通緝犯

新北市保大警員昨晚巡邏行經板橋時攔查形跡可疑車輛，不料該車竟加速逃逸還倒車衝撞警車。警方朝車輛開了4槍，並將38歲駕駛徐...

台南13歲國中生猝死...家屬質疑遭霸凌餵毒 解剖報告出爐

台南市一名13歲國中生2月間在家中猝逝，家屬質疑其在校期間遭受霸凌，甚至指控被人強迫餵食毒品，案經檢警會同法醫解剖相驗結...

羅時豐兒子與友捲圍毆案 士院傷害罪判刑6月

藝人羅時豐兒子前年與友人涉嫌圍毆胡姓男子並搶走手機，檢方偵結依加重強盜罪嫌起訴，士林地方法院今審結依傷害罪判羅男徒刑6月...

影／行李箱藏三千萬大麻企圖闖關 航警逮捕2嫌送辦

財政部關務署台北關與航空警察局安檢大隊去年10月間執行入境旅客行李X光儀檢時，發現一件自泰國入境之行李X光顯像有異，待一...

毒品通緝犯公園埋毒販毒 高警偽裝情侶跟監百里逮人

高市少年隊警方偵辦一起大麻案，向上溯源發現供貨者是台南毒品通緝犯陳姓男子，循線追查陳男會先在公園挖洞藏毒讓毒蟲取貨，掌握...

收賄涉嫌重大…鄭文燦被法官認有串證、逃亡之虞 限制出境再延8月

海基會前董事長鄭文燦被控時認市長收賄遭訴，去年8月27日起訴移審時，同案包括鄭文燦在內5羈押被告均獲交保並限制住居、限制...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。