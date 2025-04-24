台南13歲國中生猝死...家屬質疑遭霸凌餵毒 解剖報告出爐

台南市一名13歲國中生2月間在家中猝逝，家屬質疑其在校期間遭受霸凌，甚至指控被人強迫餵食毒品，案經檢警會同法醫解剖相驗結果出爐，死者毛髮、血液、尿液檢驗均無毒品反應，認死者因病毒感染導致心肌炎及心臟衰竭死亡。檢方指出，本案是否涉及其他不法情事，則由相關單位調查中。

據了解，檢警初步相驗時，就死者外觀看不出有外力介入，但因死因並不明確。依家屬出示診斷證明書，國中生2月24日03時55分，病人被送至本院急診治療，經急救後無效，於同日08時27分，於急診宣布死亡。當時醫師診斷，包括1.痙攣、2.未明示原因導致之心跳休止、3.疑似腦膜炎或毒藥物中毒。

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