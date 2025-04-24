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連開4槍！男拒檢開車逃8公里還衝撞警車 新北警逮通緝犯
新北市保大警員昨晚巡邏行經板橋時攔查形跡可疑車輛，不料該車竟加速逃逸還倒車衝撞警車。警方朝車輛開了4槍，並將38歲駕駛徐男拉下車逮捕，發現徐男是毒品通緝犯並起出毒品，詢後依毒品通緝、公共危險、妨害公務及毒品罪嫌移送法辦。
據了解，新北市警局保安大隊第二中隊警員昨天晚間8時許於板橋區板城路巡邏時，發現1輛租賃車形跡可疑，警員示意該車停車受檢時，該車隨即加速逃逸。警員一路開啟蜂鳴器尾隨追捕至新莊區建國二路及新樹路口時，該車因前方車輛停等紅燈無法前進，竟倒車衝撞巡邏車。
警員為避免嫌犯車輛傷及其他用路人或警員，立即下車朝該車左側擊發4槍，開車的38歲徐男此時才束手就擒被警員拉下車壓制逮捕，所幸並未造成人員受傷，僅警車及徐男車輛輕微受損。
警方調查發現徐男為新北地檢發布的毒品通緝犯，並在徐男褲子口袋內查獲海洛英、依托咪酯煙彈。詢後將徐男依毒品通緝、公共危險、妨害公務及毒品罪嫌移送新北地檢偵辦。另徐男無照駕駛、闖紅燈、駛入對向車道等交通違規依法舉發。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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