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羅時豐兒子與友捲圍毆案 士院傷害罪判刑6月

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

藝人羅時豐兒子前年與友人涉嫌圍毆胡姓男子並搶走手機，檢方偵結依加重強盜罪嫌起訴，士林地方法院今審結依傷害罪判羅男徒刑6月，可易科罰金。

起訴指出，21歲余姓男子不滿女友遭胡姓男子騷擾糾纏，2023年10月29日下午得知女友接獲胡男傳簡訊騷擾，找來友人準備向胡男理論，其中包含羅時豐兒子21歲羅森宇。

44歲胡男起初自稱「星探」接近余男女友，又藉故需要多瞭解女子生活等，案發前曾在女子家中過夜，後來女子認為受騙、感覺有異，傳訊余男稱遭胡男軟禁，余男即率眾前往理論。

余等5人當晚先在台北市內湖區康樂街某洗車場集合，余男攜帶2支球棒，鄭男攜帶把不具殺傷力空氣槍，隔日凌晨0時許駕車前往余男女友位於北投區住處，趁胡男如廁時開啟家門，5人入室控制胡男。

5人先是徒手毆打胡男，鄭、余男更持球棒痛打胡男，致其頭部受傷、臉部瘀青腫脹、四肢多處鈍挫傷、背部及膝蓋瘀青等，後續搶走胡男手機，翻拍手機內影像，翻找胡男包包內財物，胡男趁隙逃跑報警，5人也駕車逃離。

案經北投分局警方獲報追查，5人到案後，檢方認定余男等5人涉犯結夥3人以上、攜帶兇器強盜罪，偵結起訴；胡男另指控余男等5人搶走現金4萬元、汽車鑰匙等物，檢方清查後認定罪嫌不足不起訴。

金曲歌王羅時豐小兒子涉入刑案，同夥余姓男子等人遭法辦（畫面中無羅男）。記者蕭雅娟／翻攝
金曲歌王羅時豐小兒子涉入刑案，同夥余姓男子等人遭法辦（畫面中無羅男）。記者蕭雅娟／翻攝

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