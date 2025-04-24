影／行李箱藏三千萬大麻企圖闖關 航警逮捕2嫌送辦

財政部關務署台北關與航空警察局安檢大隊去年10月間執行入境旅客行李X光儀檢時，發現一件自泰國入境之行李X光顯像有異，待一名泰籍女性旅客領取行李後攔查，果然在託運行李箱內發現第二級毒品大麻花10包，重計10.9585公斤，市價約3千多萬，航警局專案小組循線逮捕本國籍蘇姓主嫌，全案於訊後移送桃檢偵辦並於近日起訴。

航警局表示，泰國籍犯嫌W女被捕後，航空警察局旋即成立專案小組，經專案小組抽絲剝繭、溯源偵辦，循線緝獲扣案毒品在台收貨人蘇嫌，雖然蘇姓犯嫌企圖以變換住宿飯店方式製造偵查斷點，並將住宿房卡放置飯店外巷弄花圃內，伺機領取扣案毒品，全盤犯罪計畫皆被警方識破，全案於偵訊後依毒品危害防制條例移送桃園地方檢察署偵辦。

據了解，蘇姓主嫌從泰國當地購買大麻花後，該名泰國籍共犯再以3萬5千泰銖及免費旅遊為誘因，吸引在泰國擔任餐飲服務生的W女嫌運毒；W女與蘇姓主嫌並不認識，皆是透過泰國共犯協助聯絡。蘇姓主嫌為了躲避查緝，在飯店租了一間空房，要求W女到特定地點領取房卡再將毒品放置房內，蘇男事後再到飯店內提貨，不料蘇男前往該處領取毒品時遭埋伏警力逮捕。

航警局呼籲，大麻為第二級毒品，使用後會產生心跳加快、妄想、幻覺、口乾、眼睛發紅等現象；長期使用會造成記憶、學習及認知能力降低，亦會產生耐受性及心理依賴性。提醒民眾勿好奇而接觸；航空警察局將賡續致力於強化邊境毒品偵查量能，阻絕毒品於境外，使不法集團無可趁之機。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885