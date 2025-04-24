毒品通緝犯公園埋毒販毒 高警偽裝情侶跟監百里逮人

高市少年隊警方偵辦一起大麻案，向上溯源發現供貨者是台南毒品通緝犯陳姓男子，循線追查陳男會先在公園挖洞藏毒讓毒蟲取貨，掌握陳男從台中搭客運回台南行蹤，警方佯裝情侶上車，跟監百里逮人，並起出大麻及搖頭丸69包及LSD毒郵票等毒品。

高市少年隊警方日前偵辦孫姓等3名男子販賣大麻案，從線索查出上游供毒的人是逃逸一年半有4條毒品通緝的陳姓男子（34歲），追查發現，陳男販毒手法和近日販賣大麻的集團在公園挖洞藏毒讓買毒者取貨的手法如出一轍。

警方上月27日掌握陳男出現在台中市，尾隨後，見陳男從台中搭客運車欲回台南，見機不可失，於是男女員警偽裝成情侶跟上車，坐在車後方的陳男一上車就倒頭大睡，絲毫未察覺被警方盯上。

警方在客運抵達新營站，陳男下車時表明身分逮人，在陳背包起出些許大麻毒品，另在陳男住處搜獲總計59包的大麻共重1229.4公克，重176.6公克的搖頭丸10包，大麻煙彈7支，重20.9公克的LSD毒郵票，以及各式包裝袋及大麻栽種工具。

據了解，陳男拒絕供述毒品來源，警詢後，依案解送歸案，並另案依違反毒品危害防制條例罪移送台南地檢署偵辦。

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