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竹聯幫弘仁會豪哥凌辱毆幫眾 打「義氣」吸收少年犯罪

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

竹聯幫弘仁會潘姓男子吸收在地滋事分子，組成暴力犯罪集團，從事詐欺牟取不法利益，並以高壓方式管理；旗下成員「黑吃黑」私吞款項遭發現，潘即命幫眾押回據點脫光衣服凌虐毆打；台南市刑大一舉破獲潘等12人，依違反組織犯罪防制條例等罪嫌移送偵辦。

台南市刑大獲報，竹聯幫仁堂弘仁會潘姓男子（31歲）在南市佳里區、南區活動頻繁，涉及詐欺、洗錢、恐嚇及暴力討債等行為，且旗下成員分工明確、階層分明，明顯為組織犯罪集團；潘綽號「豪哥」，在南市一帶小有名氣，過去犯下多起案件，是警方密切注意的對象。

台南市刑大偵四隊與佳里分局、第六分局組成專案小組，報請台南地檢署檢察官胡晟榮指揮偵辦；專案人員調查過程中，得知潘以極端方式處罰幫派內部違規人員。

據了解，一名涉嫌擔任詐欺車手的幫派成員，因「黑吃黑」私吞款項，被擒獲後，隨即押回據點內強行脫光衣物，反綁雙手於椅子上加以毆打、凌虐，以示懲戒。

警方查出，潘為壯大勢力，還長期針對社會經驗不足、家庭功能薄弱或經濟困難少年施以利誘，藉由網路通訊軟體及人際關係滲透校園與少年族群，吸收加入幫派擔任詐欺車手或暴力打手；潘的說法是灌輸「兄弟義氣」、「快速致富」等錯誤觀念，讓少年誤入歧途。

警方指出，潘等人戕害少年身心健康甚鉅，經長期佈線監控，掌握潘與幫派成員據點及活動模式，在本月9日至22日執行「第2次全國同步掃黑、打詐行動專案」期間，向台南地院聲請搜索票，動員大批警力執行同步查緝行動。

警方在專案期間搜索多處據點，查獲潘及共犯計12人，其中包含未成年少年，起獲折疊刀、柴刀、西瓜刀、開山刀、鋁棒、木棒、束帶、彈弓槍、鋸子等作案兇器，及印有「同興企業」等組織標誌帽子與紅包袋、手機、自小客車等證物。

警方詢問後，將全案依恐嚇取財、詐欺及違反組織犯罪防制條例等罪移送台南地檢署偵辦，檢察官將潘姓男子向法院聲請羈押禁見獲准，將持續追查其犯罪事證。

台南市刑大指出，此次全國同步掃黑專案期間，共檢肅幫派犯罪組織治平對象6人、成員31人及查獲詐欺集團55件303人、查扣不法利得計2800餘萬元；另威力掃蕩臨檢幫派犯罪組織圍事及經常活動處所，強力壓制黑幫分子，打擊詐欺犯罪。

刑大大隊長李宏倫呼籲，家長與學校應提高警覺，加強對青少年的關懷與法治教育，避免青少年成為幫派利用的對象。警方除將持續擴大追查該幫派其他成員，溯源刨根外，並斷絕其金流，展現決心，對於任何涉及暴力、洗錢及詐欺等組織犯罪行為，絕不寬貸。

竹聯幫弘仁會潘姓男子吸收在地滋事分子，組成暴力犯罪集團，從事詐欺牟取不法利益，並以高壓方式管理；旗下成員「黑吃黑」私吞款項遭發現，潘即命幫眾押回據點脫光衣服凌虐毆打。記者袁志豪／翻攝
竹聯幫弘仁會潘姓男子吸收在地滋事分子，組成暴力犯罪集團，從事詐欺牟取不法利益，並以高壓方式管理；旗下成員「黑吃黑」私吞款項遭發現，潘即命幫眾押回據點脫光衣服凌虐毆打。記者袁志豪／翻攝
台南市刑大一舉破獲潘姓主嫌等12人，起獲折疊刀、柴刀、西瓜刀、開山刀、鋁棒、木棒、束帶、彈弓槍、鋸子等作案兇器，及印有「同興企業」等組織標誌帽子與紅包袋、手機、自小客車等證物。記者袁志豪／翻攝
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台南市刑大一舉破獲潘姓主嫌等12人，依違反組織犯罪防制條例等罪嫌移送偵辦。記者袁志豪／翻攝
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台南市刑大在本月9日至22日執行「第2次全國同步掃黑、打詐行動專案」期間，向台南地院聲請搜索票，動員大批警力執行同步查緝行動。記者袁志豪／翻攝
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台南市刑大一舉破獲潘姓主嫌等12人，依違反組織犯罪防制條例等罪嫌移送偵辦。記者袁志豪／翻攝
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台南 幫派 詐欺

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