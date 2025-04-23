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逃逸撞員警躲天后宮老街 拒檢林男落網竟是通緝犯

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

23歲林姓男子因涉傷害案件被法院判決後，遲遲未到案執行遭到通緝，今天他開車遇到台南市警第四分局育平派出所尤姓員警攔查，拒不配合、逆向逃逸，還將員警衝撞倒地，並下車逃跑；經警方地毯式搜尋，今天晚間7時許在天后宮老街巷弄內將他逮捕。

育平派出所所長吳尚謙指出，今天中午12時46分，尤姓員警騎車巡邏行經運河、安平路口，見民眾駕駛自小客車形跡可疑，遂尾隨攔查，過程中該車多次逆向行駛未停；50分時於安平路天后宮停車場前雙方發生碰撞，車上男子隨即下車逃逸，員警負傷追捕。

警方指出，員警在對方拒絕攔查逃逸後，呼叫線上警網支援，在其他員警駕駛巡邏車、騎警用機車趕往過程，嫌犯涉嫌為了不讓首先攔阻的警員用機車擋住路線，猛力往左碰撞，導致員警連人帶車飛出，摔車倒地，手腳多處擦挫傷，手腳的制服都磨破。

警員被撞倒同時，支援警力也已追上嫌犯車輛，最後嫌犯自撞天后宮停車場欄杆，車頭撞出大洞；警車迅速將嫌犯轎車擋住，車上男子見支援警力趕到，下車徒步逃逸，員警也徒步追捕。男子躲入天后宮附近老街小巷，警方鎖定他的身分，下午至晚上在巷弄內地毯式搜尋。

所長吳尚謙帶隊追捕，調閱監視器、不斷訪查天后宮，安平小砲台以及安平碼頭附近老街商家、民眾，晚間7時許確認林姓男子逃跑躲藏於古堡街跟國勝路53巷口；現場警力悄悄包圍，緩慢向目標靠近，最後一起湧上，林逮捕、戴上手銬。

警方查出，林是傷害通緝犯，中午是怕被警察查出身分，解送歸案，才衝撞逃跑；目前已將他帶回派出所，將進行酒測、採尿，釐清是否有酒駕、毒駕，詢問後將依涉嫌肇事逃逸、妨害公務、傷害等罪嫌移送台南地檢察署偵辦。

所長吳尚謙帶隊追捕，調閱監視器、不斷詢問天后宮，安平小砲台以及安平碼頭附近老街商家、民眾，晚間7時許確認林姓男子逃跑躲藏於古堡街跟國勝路53巷口。記者袁志豪／翻攝
所長吳尚謙帶隊追捕，調閱監視器、不斷詢問天后宮，安平小砲台以及安平碼頭附近老街商家、民眾，晚間7時許確認林姓男子逃跑躲藏於古堡街跟國勝路53巷口。記者袁志豪／翻攝
所長吳尚謙帶隊追捕，調閱監視器、不斷詢問天后宮，安平小砲台以及安平碼頭附近老街商家、民眾，晚間7時許確認林姓男子逃跑躲藏於古堡街跟國勝路53巷口。記者袁志豪／翻攝
所長吳尚謙帶隊追捕，調閱監視器、不斷詢問天后宮，安平小砲台以及安平碼頭附近老街商家、民眾，晚間7時許確認林姓男子逃跑躲藏於古堡街跟國勝路53巷口。記者袁志豪／翻攝
所長吳尚謙帶隊追捕，調閱監視器、不斷詢問天后宮，安平小砲台以及安平碼頭附近老街商家、民眾，晚間7時許確認林姓男子逃跑躲藏於古堡街跟國勝路53巷口。記者袁志豪／翻攝
所長吳尚謙帶隊追捕，調閱監視器、不斷詢問天后宮，安平小砲台以及安平碼頭附近老街商家、民眾，晚間7時許確認林姓男子逃跑躲藏於古堡街跟國勝路53巷口。記者袁志豪／翻攝
嫌犯涉嫌為了不讓首先攔阻的警員用機車擋住路線，猛力往左碰撞，導致員警連人帶車飛出，摔車倒地，手腳多處擦挫傷，手腳的制服都磨破。記者袁志豪／翻攝
嫌犯涉嫌為了不讓首先攔阻的警員用機車擋住路線，猛力往左碰撞，導致員警連人帶車飛出，摔車倒地，手腳多處擦挫傷，手腳的制服都磨破。記者袁志豪／翻攝
嫌犯涉嫌為了不讓首先攔阻的警員用機車擋住路線，猛力往左碰撞，導致員警連人帶車飛出，摔車倒地，手腳多處擦挫傷，手腳的制服都磨破。記者袁志豪／翻攝
嫌犯涉嫌為了不讓首先攔阻的警員用機車擋住路線，猛力往左碰撞，導致員警連人帶車飛出，摔車倒地，手腳多處擦挫傷，手腳的制服都磨破。記者袁志豪／翻攝

天后宮 老街 通緝

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