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男模攜大麻煙彈遭逮！假身分遭警識破 一查竟還「身背6條通緝」
鄭姓男子身背6條通緝，包括4年4月徒刑應執行未到案，日前走在路上因神色緊張被盤查，儘管一度謊報身分躲過，但他因身上攜有大麻電子煙彈被逮捕，員警一查之下戳破「他冒用他人身分」，警詢後依偽造文書、毒品等罪移送法辦，通緝部分解送歸案。
中山警方17日凌晨4點多，巡邏行經林森北路107巷（六條通），發現鄭男（26歲）行經可疑，慌忙把手上物品塞入褲袋中卻不慎掉出，上前盤查，他供稱未帶身分證件，謊報胡姓男子身分。
由於胡男的身分照片跟鄭男十分相似，員警未起疑，同時查看他掉落的電子煙彈散發毒品氣味，依法檢驗，果然呈現二級毒品大麻陽性反應，當場逮捕。
警方將鄭男帶回派出所偵詢，經按捺指紋戳破他真實身分不是胡男而是鄭男，進一步發現他身背桃園、嘉義、苗栗、新北等地所發布之6條通緝之通緝犯，其中1條因毒品罪遭判4年4月徒刑；警詢後將鄭男依偽造文書、毒品等罪移送台北地檢署偵辦，通緝部分解送歸案。
據了解，鄭男供稱在男模店上班擔任公關，從2022年起用假身分在社會生活，到現在都未被發現。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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