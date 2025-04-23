一箭三雕！台中保大2小時抓三毒販 扣300克毒品送辦

台中市保大上周執勤時，短短2個小時內，即在豐原、北屯、北區等地，查獲三件毒品案件，也將涉案三名毒犯送辦，查扣海洛因、安非他命、毒品咖啡包等毒品逾300克，市價約8萬多元，一晚查獲3件績效，實屬少見，消息傳回保大隊部，同事直誇是「一箭三雕」。

台中保大第一中隊先在17日晚間10時許，在北屯區敦富二街，發現劉男（23歲）違規停車，經盤查後，在車內查獲含安非他命成分的K菸與K盤，另外劉也交付身上持有的12包毒品咖啡包（重76克）。

保大一中查獲劉男後，又在18日凌晨零時許，發現楊姓男子（36歲）把車違規停北區中清路，警方調查時，發現車內無人，但轎車右前座有白色可疑粉末袋。

楊男現身後，自知難以狡辯，主動交出海洛因2包（重3公克）、安非他命5包（重20公克）及K他命2包（重56公克），楊辯稱毒品都是自己自用。

另外，保大第二中隊在17日晚間10時許，行經豐原區中正路時，發現梁姓男子（27歲）身上有K他命氣味，梁男配合搜索後，警方在駕駛座置物區等處，查獲K他命他命5包（重13公克）、安非他命成分的毒品咖啡包25包（重100公克）。

此次查獲的三件毒品案，毒品市價約8萬多元，全案警詢後依毒品罪，移送台中地檢署偵辦，另外追查毒品來源。

台中保大大隊長蔡期望說，毒品問題已成為當前治安的重大隱憂，該大隊將貫徹警察局「73328」警政策略，持續落實「主動盤查、縝密巡邏、依法搜索」等緝毒策略，針對夜間、易涉毒地點加強勤務密度，務求從源頭遏止毒品流竄。

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