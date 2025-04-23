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模擬世壯運閉幕典禮遭恐攻 新北警維安玩真的

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

為確保2025年雙北世界壯年運動會圓滿落幕，新北市警局今在5月30日閉幕典禮場地新北市美術館周邊，展開維安及反恐任務實地演練，動員三峽警分局、鑑識中心、保大、警犬隊結合友軍，全力模擬現場突發狀況，提升應變效率與實戰經驗，展現新北市府守護活動安全的決心與專業。

今天參與演練的，包括三峽警分局、警局鑑識中心、保大霹靂小組、刑大警犬隊等單位，友軍則也新北市消防局、衛生局、文化局、體育局、刑事局偵五大隊等單位。

演練以「恐攻事件」為假想情境，模擬國際恐怖組織為報復台灣打擊國際走私槍毒，阻斷組織金流，逮捕其首領，因此滲透國內黑幫，趁閉幕典禮時藉無人機實施恐怖攻擊，挾持人質要求釋放組織首領。

模擬恐攻的發動時機點，是在閉幕典禮各國貴賓魚貫入場時，3名恐怖分子假扮志工混入群眾，無人機入侵投擲爆裂物引起爆炸，世壯運總會執行長夫婦及貴賓隨即遭持槍挾持，帶往美術館2樓置物室軟禁。

警方獲報後啟動應變機制，派遣快打警力第一時間趕抵現場外，並封鎖現場疏散群眾、防止踩踏，同時進行攔截圍捕。為因應大量傷病患救治，也立刻通知衛生局、消防局，以及由三峽警分局長劉文雄報請檢方指揮偵辦，同時偵查隊長開始與恐怖分子展開談判，使大部分人質順利獲釋。

不料談判尾聲，對方突然情緒失控且開槍射擊，警方決定攻堅，由保大特殊任務警力攀降、突擊，丟擲震撼彈及火力壓制，狙擊手順利擊中恐怖分子救出人質。警犬隊則在會場中尋找疑似遺留爆裂物，交由刑事局防爆小組拆解。整個演練過程緊湊逼真，各單位跨部門合作無間，為世壯運閉幕典禮提供最堅實的安全保障。

為確保2025年雙北世界壯年運動會圓滿落幕，新北市警局今在5月30日閉幕典禮場地新北市美術館周邊，與友軍展開逼真的維安及反恐任務實地演練，展現新北市府守護活動安全的決心與專業。記者蔣永佑／翻攝
為確保2025年雙北世界壯年運動會圓滿落幕，新北市警局今在5月30日閉幕典禮場地新北市美術館周邊，與友軍展開逼真的維安及反恐任務實地演練，展現新北市府守護活動安全的決心與專業。記者蔣永佑／翻攝
為確保2025年雙北世界壯年運動會圓滿落幕，新北市警局今在5月30日閉幕典禮場地新北市美術館周邊，與友軍展開逼真的維安及反恐任務實地演練，展現新北市府守護活動安全的決心與專業。記者蔣永佑／翻攝
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為確保2025年雙北世界壯年運動會圓滿落幕，新北市警局今在5月30日閉幕典禮場地新北市美術館周邊，與友軍展開逼真的維安及反恐任務實地演練，展現新北市府守護活動安全的決心與專業。記者蔣永佑／翻攝
為確保2025年雙北世界壯年運動會圓滿落幕，新北市警局今在5月30日閉幕典禮場地新北市美術館周邊，與友軍展開逼真的維安及反恐任務實地演練，展現新北市府守護活動安全的決心與專業。記者蔣永佑／翻攝
為確保2025年雙北世界壯年運動會圓滿落幕，新北市警局今在5月30日閉幕典禮場地新北市美術館周邊，與友軍展開逼真的維安及反恐任務實地演練，展現新北市府守護活動安全的決心與專業。記者蔣永佑／翻攝
為確保2025年雙北世界壯年運動會圓滿落幕，新北市警局今在5月30日閉幕典禮場地新北市美術館周邊，與友軍展開逼真的維安及反恐任務實地演練，展現新北市府守護活動安全的決心與專業。記者蔣永佑／翻攝

衛生局 警犬

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