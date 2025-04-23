開槍畫面曝！北市街頭擄人 所長「強悍開3槍」救人：我是認真的

陳姓男子等3人受委託索討近千萬元債務，昨天凌晨在台北市大直當街強押林姓男子上車，警方漏夜偵辦，3小時內在20公里外的新北市山區逮獲3人並解救被害人。當時驅車帶隊的大直派出所所長賴新天鎖定涉案車輛，見對方開進死路，先發制人對空開3槍，他事後表示，不清楚對方有沒有武器，「要讓對方知道我是認真的」。

開槍影片曝光，當時警車內有3人，只見賴新天在車上先指導開車和在後座同仁「準備下（車）」，隨後下拉滑套並喊「警察！下車」，對空開第一槍後，持續大喊「下車！趴下！」接近對方的同時，再對空連開兩槍警告，順利控制場面。

賴新天表示，開槍就是想嚇阻對方，進一步避免他們倒車衝撞或繼續駕車逃逸，危害被害人的生命身體安全，「也讓對方知道我是認真的，把我方氣焰升到最高，去壓制他們」。

賴新天進一步說明背景情況，當時車輛是開在產業道路上，因為很陡又窄，對方開到底已經沒有路了，不知道對方車上是否有武器，才把籌碼全部壓上去「對決了」，以保護同仁跟自己，隨後低調說「這次是從警第一次開槍，也希望是最後一次」。

警方22日凌晨0點47分獲報，林男（57歲）的手機、鞋子掉在敬業一路巷弄騎樓，他友人找尋不到認定有異報警，員警調閱監視器畫面，赫見林男被人連拖帶拉，強押上廂型車，案情不單純。

中山分局大直派出所所長賴新天，直接帶隊率領3輛警車、7名警員沿路鎖定車輛，一路往文山方向找去，儘管到了指南路三段、深山處已無監視器確認，但仍沿著山路尋找，好巧不巧，22日凌晨3點多，在新北市深坑區的阿柔洋產業道路岔路處找到涉嫌人車輛。

警方上前盤查，孰料對方突然加速逃逸，由於產業道路狹窄，又天色昏暗警車只能尾隨，最終見對方開進死路，賴新天果斷下車對空鳴槍，嚇阻對方繼續逃逸，陳男（31歲）等一夥人見「警察來真的」，配合趴在地就逮。

警方確認傷者林男僅輕微皮肉傷，清查現場無其他違禁品，詢問了解，雙方互不相識，但疑因簽球板、網路賭債關係，陳男指控林男的朋友欠千萬元，才來討債；犯嫌陳男、高男（30歲）、高男（28歲）等3人，警詢後被依妨害自由、恐嚇取財等罪移送台北地檢署偵辦。