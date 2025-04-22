退房時間未見人！高雄男躺床上叫不醒 房內發現毒品吸食器

陳姓男子投宿高雄市左營區某評價飯店，今天下午到他退房時間，房務人員不見他退房，敲門也未應門，報警破門而入，發現他陳屍床上。警方在房內找到安非他命吸食器，但不見毒品，確實死因待檢方相驗查明。

今天下午3時許，左營警分局新莊派出所接獲飯店人員報警，員警趕去飯店，發現房門已由房務人員先破壞，警方進房發現陳姓男子（49歲）已經死亡。

據了解，陳男4月20日晚間8時許投宿飯店，表明要住2天。今天上午過退房時間，陳男逾時未退房，房務人員破門後，驚見陳男躺在床上叫不醒，驚覺有異才報警。

警方在房內發現毒品吸食器，但沒發現毒品，表示房門由內上鎖，初步排除外力介入，經查他入住後未外出，也無他人進出，已呈報檢察官相驗死因。

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