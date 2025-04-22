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三地集團因綠能遭約談 靠土地重劃發跡與三立「海董」有淵源

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

台南市議會前議長郭信良及三地集團董事長鍾嘉村疑因綠能弊案，今遭高雄地檢署約談。鍾嘉村早年從土地重劃起家，最著名的代表作是鳳山文山特區開發案，土地價值翻轉十倍之多，名下三地能源、三地開發參與許多重大投資，近年高雄客運也參與高雄車站都更案，投資33億元興建商辦及住宅。

三地集團創立於2004年，總部位於高雄市苓雅區一棟不起眼大樓。鍾嘉村白手起家，20年前投入市地重劃，在三立集團已故董事長林崑海挹注資源下順利開展，參與不少高雄知名法拍、重劃區與工業區土地。

鍾嘉村投入土地重劃，最經典案例屬鳳山文山特區，地方人士說，文山特區位於原縣區，重劃前一坪10萬元，去年三地集團以總價10億1078萬元購入「燦坤3C澄清旗艦店」與「陶板屋澄清店」2門市店面，換算每坪地價近115萬元。

三地旗下的高雄客運是老牌客運公司，成立於1941年，原本是燙手山芋，鍾嘉村2012年接手後，活化資產且拓展新路線，陸續納入府城客運、嘉義客運及普悠瑪客運。

高雄客運近年投資高雄車站前都市更新案，國光客運舊址位於站前廣場東側，三地參與約1250坪商四基地都更案，共投入33億元興建地上18層辦公樓及地上24層住宅樓，預計2028年完工。

三地集團跨足綠能產業，2004年成立三地能源，以太陽光電、儲能、綠電銷售和電動車充電為業務主軸。2023年原本有意在鳳山區牛稠埔打造全台最大儲能電場，但引發地方強烈反彈，在6千人連署反對下，此案無疾而終。為此市府經發局制定「併網型儲能系統設置審查要點」，建立地方審查機制。

高雄客運投資高雄車站前都市更新案，該都更案為國光客運舊址，投資33億元，興建兩棟24樓商辦及26樓住宅大樓，2028年完工。圖／本報資料照
高雄客運投資高雄車站前都市更新案，該都更案為國光客運舊址，投資33億元，興建兩棟24樓商辦及26樓住宅大樓，2028年完工。圖／本報資料照

都更 重劃區 高雄車站

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