疑財務糾紛…北市大直驚傳街頭擄人 所長帶隊對空開三槍逮3嫌

台北市中山區傳出押人、恐嚇取財案，陳姓男子等3人疑受人教唆討債，今天凌晨在大直一帶將林姓男子強押上車，接著一路載往新北市深坑區。轄區警方獲悉，帶隊偵辦的大直派出所所長賴新天對空開3槍喝止，陳男等3人立刻趴在地上就逮，3小時內救出林男。

警方今天凌晨0點多獲報，王姓女子（44歲）報案稱「乾哥」林男（57歲）的手機、鞋子掉在現場，懷疑「有異」報警，員警不敢大意調閱監視器畫面，赫見林男被人連拖帶拉，強押上廂型車，案情不單純。

中山分局大直派出所所長賴新天不敢大意，直接帶隊3輛警車、7名警員沿路鎖定車輛，一路往文山方向找去，儘管到了指南路、深山處已無監視器確認，但仍持續沿著山路尋找，好巧不巧，果真在凌晨3點多，在新北市深坑區的阿柔洋產業道找到涉嫌人車輛。

賴新天等人當時正要上前盤查，孰料對方突然加速往前逃逸，賴新天見狀，果斷下車對空鳴槍，嚇阻對方繼續逃逸並預警，陳男（31歲）等一夥人見「警察來真的」，隨後配合員警、下車趴在地就逮。