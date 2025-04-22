當街亮槍！彰化芳苑農會理事長遭黑衣人襲擊 警以車追人
本屆基層農會總幹事選舉，彰化縣僅2個鄉鎮農會有競爭，其中芳苑鄉農會今驚傳理事長林木村步出餐廳，遭1名黑衣男子持球棒打傷後腦、肢體，理事長的司機原本要制止，男子亮槍喝制後，由接應車輛載走逃逸。警方調閱錄影監視畫面「以車追人」中。
芳苑鄉農會本屆基層農會總幹事選舉，被形容為總幹事派、議員派互相競爭，議員派勝出；今中午2時5分林木村被襲擊，前縣議員謝彥慧在臉書發文，「芳苑農會選舉暴力已經第2件，之前不說是為了對方和諧隱忍。真的看我們好欺負，正式宣戰」。
謝彥慧PO出男子行凶後，遺留現場的球棒與拖鞋，批評「彰化治安這麼壞，光天化日公然行凶」。
據了解，林木村今中午與農會人員、地方朋友到芳苑鄉漁港路某餐廳聚餐，用餐結束後下午2時步出餐廳，路邊一輛轎車忽然衝出1名黑衣男子，手持球棒猛擊林木村的後腦及大腿，林木村抬起手臂抵抗，手臂也被打到瘀青。林木村的司機上前要制止，黑衣男亮槍喝止，隨即衝上車被載走。
警方調閱監視錄影畫面，初步研判2名男子同車到餐廳外等林木村，其中1人下車行凶，另1人在車上等待接應逃逸。警方目前「以車追人」，尚未鎖定特定對象。
芳苑鄉農會本屆總幹事選舉，農會總幹事派、議員派各自對外宣稱掌握過半數農會會員代表，選舉結果，由林木村被推選為理事長，理事會9名理事投票，洪翊桓多一票，以5票勝出當選總幹事。
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