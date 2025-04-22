體驗警察日常！銘傳犯防系師生訪警局 拿盾牌直呼新奇

銘傳大學犯罪防治學系70名師生昨上午參訪桃園市警察局龜山分局，警方展示警用裝備並宣導犯罪預防，讓學生深入了解警務工作實務，強化防詐、反毒、交通安全、廉政意識及數位性暴力意識讓許多學生直呼收穫滿滿。

為讓學生深入了解警察工作的日常與挑戰，龜山分局規劃一系列體驗與宣導活動，並由銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎帶領學生拜訪。資深員警介紹警用裝備，包括電擊槍、無線電、警棍、辣椒水、防彈衣及臂盾等，並透過實際示範與互動解說，讓學生近距離感受警察在執勤現場的應變技巧與專業訓練，學生親手操作裝備，氣氛十分熱絡。

隨後安排犯罪預防宣導，以有獎徵答方式進行，聚焦反詐騙、反毒、防竊等議題，讓學生在輕鬆互動中獲得實用知識；交通安全宣導則播放實際交通事故影片呈現肇事瞬間，深入剖析常見的肇事原因，如超速、未禮讓行人、違規轉彎等，提醒大家日常行車務必遵守交通規則。過程中師生驚呼連連，直呼「太驚人了」、「以後一定要慢慢騎車！」，強化防衛駕駛的警覺心。

另外廉政宣導則強調行政中立、行政透明、反貪腐與廉能政府的重要性；數位性暴力議題更呼籲學生保護個人隱私，建立健康安全的網路使用觀念。整場活動內容豐富、節奏緊湊，學生們紛紛表示收穫滿滿，對警察工作有了全新的認識與尊敬。