快訊

康橋環島車隊遭撞命危！重傷學生是「西洋劍雙冠高手」 教練心痛發聲

昏迷指數仍是3！康橋環島車隊遭撞 彰基搶救重傷學生是擊劍選手

黃呂錦茹難逃羈押命運？台北地院收抗告狀 立即送高院審查

聽新聞
0:00 / 0:00

體驗警察日常！銘傳犯防系師生訪警局 拿盾牌直呼新奇

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

銘傳大學犯罪防治學系70名師生昨上午參訪桃園市警察局龜山分局，警方展示警用裝備並宣導犯罪預防，讓學生深入了解警務工作實務，強化防詐、反毒、交通安全、廉政意識及數位性暴力意識讓許多學生直呼收穫滿滿。

為讓學生深入了解警察工作的日常與挑戰，龜山分局規劃一系列體驗與宣導活動，並由銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎帶領學生拜訪。資深員警介紹警用裝備，包括電擊槍、無線電、警棍、辣椒水、防彈衣及臂盾等，並透過實際示範與互動解說，讓學生近距離感受警察在執勤現場的應變技巧與專業訓練，學生親手操作裝備，氣氛十分熱絡。

隨後安排犯罪預防宣導，以有獎徵答方式進行，聚焦反詐騙、反毒、防竊等議題，讓學生在輕鬆互動中獲得實用知識；交通安全宣導則播放實際交通事故影片呈現肇事瞬間，深入剖析常見的肇事原因，如超速、未禮讓行人、違規轉彎等，提醒大家日常行車務必遵守交通規則。過程中師生驚呼連連，直呼「太驚人了」、「以後一定要慢慢騎車！」，強化防衛駕駛的警覺心。

另外廉政宣導則強調行政中立、行政透明、反貪腐與廉能政府的重要性；數位性暴力議題更呼籲學生保護個人隱私，建立健康安全的網路使用觀念。整場活動內容豐富、節奏緊湊，學生們紛紛表示收穫滿滿，對警察工作有了全新的認識與尊敬。

龜山分局分局長張鶴瓊表示，感謝銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎帶隊參訪，此次活動不僅讓學生更了解警察工作，也有效提升年輕世代的法治觀念與自我保護意識，盼未來持續推廣警民合作，共建安全社會。

員警介紹警用裝備並讓學生親手操作，感受警察在執勤現場的應變技巧與專業訓練。記者周嘉茹／翻攝
員警介紹警用裝備並讓學生親手操作，感受警察在執勤現場的應變技巧與專業訓練。記者周嘉茹／翻攝
警方以有獎徵答方式進行犯罪預防宣導，聚焦反詐騙、反毒、防竊等議題，讓學生在輕鬆互動中獲得實用知識。記者周嘉茹／翻攝
警方以有獎徵答方式進行犯罪預防宣導，聚焦反詐騙、反毒、防竊等議題，讓學生在輕鬆互動中獲得實用知識。記者周嘉茹／翻攝
員警介紹警用裝備並讓學生親手操作，感受警察在執勤現場的應變技巧與專業訓練。記者周嘉茹／翻攝
員警介紹警用裝備並讓學生親手操作，感受警察在執勤現場的應變技巧與專業訓練。記者周嘉茹／翻攝
銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎昨上午率領70名學生參訪龜山分局，透過警用裝備展示與犯罪預防宣導，學生深入了解警務工作實務。記者周嘉茹／翻攝
銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎昨上午率領70名學生參訪龜山分局，透過警用裝備展示與犯罪預防宣導，學生深入了解警務工作實務。記者周嘉茹／翻攝

警察 銘傳大學

延伸閱讀

JHBL／銘傳男女籃奪雙冠 獲邀台北觀戰台新戰神職籃球賽

風水師給建議？河北三河一度禁用紅黃黑招牌 連公安局警徽也改色

明赴罷瑤總部收連署書 朱立倫籲力抗民進黨司法清算：退無可退

JHBL／基隆銘傳國中奪男女籃雙冠 幕後功臣「冠軍教練」背景曝光

相關新聞

當街亮槍！彰化芳苑農會理事長遭黑衣人襲擊 警以車追人

本屆基層農會總幹事選舉，彰化縣僅2個鄉鎮農會有競爭，其中芳苑鄉農會今驚傳理事長林木村步出餐廳，遭1名黑衣男子持球棒打傷後...

總統府前諮議吳尚雨涉共諜案 裁定「再羈押禁見」2個月

檢調偵辦「總統府共諜案」2個月前聲押總統府前諮議吳尚雨獲准，吳的羈押期限將屆，檢察官日前聲請延長羈押禁見吳；台北地方法院...

體驗警察日常！銘傳犯防系師生訪警局 拿盾牌直呼新奇

銘傳大學犯罪防治學系70名師生昨上午參訪桃園市警察局龜山分局，警方展示警用裝備並宣導犯罪預防，讓學生深入了解警務工作實務...

陸軍109旅班長沒收喪屍菸彈再回賣 一顆賺200元他認罪求減刑

陸軍步兵109旅吳姓役男放假賣喪屍菸彈，去年8月遭高姓班長於營區內扣得1顆，竟未回報上繳，反而以高價賣回給吳，擴大追查發...

竹聯靜安會文山分會長被拘提 涉虐打脫離小弟、酒店圍事刺酒客

竹聯幫靜安會文山分會長黃姓男子涉嫌分裝販賣毒品，毆打拘禁欲脫離組織的小弟逼簽1千萬元本票，並持刀刺傷、強押毆打酒店酒客，...

桃園女檢病逝一生保護國土 曾坦言：好想繼續辦案

桃園地檢署前檢察官吳佳美上周病逝，消息傳出司法圈一片哀戚，吳對國土環境保護有貢獻，曾指揮偵破號稱「台版沙哈拉」的草漯沙丘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。