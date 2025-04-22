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陸軍109旅班長沒收喪屍菸彈再回賣 一顆賺200元他認罪求減刑

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

陸軍步兵109旅吳姓役男放假賣喪屍菸彈，去年8月遭高姓班長於營區內扣得1顆，竟未回報上繳，反而以高價賣回給吳，擴大追查發現洪姓班長和宋姓役男也是藥頭，檢方依貪汙、毒品、賭博及陸海空軍刑法等罪起訴洪姓班長等人。桃園地院今開庭，洪姓班長承認販售菸彈，希望能減刑。

起訴指出，吳姓役男去年6月中旬至9月27日，先後於中壢、桃園及八德等區以1000元至2500元不等價格販賣俗稱「喪屍菸彈」的三級毒品依托咪酯，去年8月1日吳的直屬上官前高姓班長，於營區內查獲吳持有1顆電子菸彈，明知違禁品查扣時應循程序回報並由單位主官暫時扣留、通知憲兵隊處理，高班長卻強迫吳以5千元回菸彈，雙方於寢室中一手交錢一手交還菸彈；另名詹姓役男則於同年10月間在北測中心及竹北販售菸彈給同袍士兵2次。

未料，109旅1營2連前洪姓下士班長也涉嫌提供菸彈當藥頭，宋姓役男為小藥頭，負責找藥腳，得知北測中心有徐姓同袍欲購毒，先向洪班長取貨，去年10月28日再將菸彈送到營區交易；宋姓役男也幫忙找客源，同年11月4日將菸彈直送營區。

直到去年11月10月，陸軍步兵109旅具黑幫背景某役男收假，企圖夾帶50顆菸彈回湖口營區被發現，追查毒品來源發現109旅位於桃園楊梅的太平里營區也有3名義務役役男、1名志願役下士班長涉嫌販售菸彈，全案由桃園地檢署指揮警方及憲兵隊共同偵辦，全案依貪汙、毒品、賭博及陸海空軍刑法等罪起訴洪姓班長等7人，分別具體求處有期徒刑1至13年不等。

桃園地院於上個月19日首度進行準備程序，法官發現具有原住民身分的洪姓班長未委任辯護人，當庭詢問是否要自聘或找法扶律師、公設辯護人，洪詢問旁聽席雙親意見仍請法官幫忙，法官於是請詹及辯護人、洪先行請回。今洪姓班長進行準備程序，當庭認罪。

現年22歲的洪姓班長承認犯行，表示去年10月間得知徐姓同袍欲購毒，於同月28日以2200元價格販售一顆菸彈給宋姓役男，再由宋男轉交給徐；洪姓班長表示宋、徐皆為自己底下的兵，與他們並不熟識，當時該顆菸彈淨價2000元，換算下來一顆賺200元。

對此其辯護人表示，被告今在庭上自白犯罪，考量被告販售菸彈的交易數量、價金及利得相當小，情節甚輕，且犯案時年紀輕，犯後因此失去軍職，目前為臨時工身分，已經得到教訓，希望能依法減輕其刑並諭知緩刑。

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陸軍步兵109旅「虎躍部隊」3名義務役役男、1名志願役下士班長涉嫌販賣含三級毒品成分的電子菸彈，另名班長查扣違禁品未上報反索賄，桃檢依貪汙、毒品等罪起訴。聯合報系資料照
陸軍步兵109旅「虎躍部隊」3名義務役役男、1名志願役下士班長涉嫌販賣含三級毒品成分的電子菸彈，另名班長查扣違禁品未上報反索賄，桃檢依貪汙、毒品等罪起訴。聯合報系資料照

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