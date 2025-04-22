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總統府前諮議吳尚雨涉共諜案 裁定「再羈押禁見」2個月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

檢調偵辦「總統府共諜案」2個月前聲押總統府前諮議吳尚雨獲准，吳的羈押期限將屆，檢察官日前聲請延長羈押禁見吳；台北地方法院昨提解吳下午1時30分召開羈押庭，檢察官聲請再羈押吳2月，台北地院審理今天裁准。

全案共4名被告在押，檢察官日前對民進黨前黨員黃取榮、民進黨員邱世元聲請延押，法院上周四已裁准黃、邱再羈押2月，此外，國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時的助理何仁傑也羈押中。

台北地檢署調查，民進黨前黨員、民進黨新北市議員李余典特助黃取榮，因曾經在大陸經商遭中共情治人員吸收，返台發展組織以情報換取金錢。

黃取榮涉找上友人民進黨民主學院前副主任邱世元，吸收時任賴清德副總統機要吳尚雨，待賴擔任總統後，吳任職總統辦公室聘用諮議，涉嫌將府內出訪友邦等機敏資料經邱世元轉給黃取榮，再轉交中共情治人員。

檢調查出，黃取榮還涉嫌透過邱世元自何仁傑處拿取機密交給中共情治人員，黃依文書機密等級給付邱、吳、何3人不同的金錢報酬。

據了解，檢調是在2025年2月18日發動第1波搜索、約談，19日邱世元、黃取榮遭聲押禁見獲准，2月23日檢調第2波搜索吳尚雨、翌日也聲押吳獲准；今年4月10日檢調第3波搜索何仁傑，再聲押何仁傑獲准。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

吳尚雨 檢察官 民進黨 聲押

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