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竹聯靜安會文山分會長被拘提 涉虐打脫離小弟、酒店圍事刺酒客

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

竹聯幫靜安會文山分會長黃姓男子涉嫌分裝販賣毒品，毆打拘禁欲脫離組織的小弟逼簽1千萬元本票，並持刀刺傷、強押毆打酒店酒客，刑事局懷疑替酒店圍事，拘提黃等15人依組織犯罪防制條例等罪移送，檢方聲押禁見黃獲准，命其他人5萬元交保或限制住居。

警方調查，綽號「大天」33歲黃姓男子指揮小弟在台北市文山區某公寓租屋，分裝K他命及毒品咖啡包，以每包K他命1000元、毒咖啡250元販售。

黃指示林姓小弟從事靈骨塔詐騙，林欲脫離加入其他詐騙集團，去年3月遭黃等人從新北市三重區開車押至深坑山區持車窗擊破器、棍棒毆打，導致頭、臀部受傷，再押到宜蘭縣羅東鎮某民宿拘禁兩天，逼簽1千萬元本票。

去年7月，黃與北市文山區某KTV負責人吳姓女子糾紛，持模擬槍在店內對空鳴槍，警方初步調查黃不滿店家不借廁所，但懷疑實際是暴力討債；隔月黃在中山區某酒店強押疑積欠酒店消費款項的一名酒客，赴文山山區徒手毆打致全身多處擦挫傷，12月與一名酒客口角，指揮小弟從汽車取來彈簧刀給他，刺傷一名酒客臀部。

具竹聯幫背景吳姓男子去年5月11日在文山毒駕開車撞死騎乘機車朱姓男子，警方追查毒品來自黃的分裝場，同月29日搜索查扣毒品咖啡包30包、原料600公克及分裝袋、封口機、攪拌棒等，查獲6人，搜索發現林姓小弟本票，展開調查。

刑事局偵四大隊第一隊蒐證，黃率小弟參與竹聯幫主「么么」黃少岑病逝守靈、移靈、公祭，上月4日、11日搜索拘提黃等12人，其中分裝場3名犯嫌再被拘提，黃坦承部分犯行。警方查扣幫派圖示字畫、模擬槍、棍棒、辣椒水、K他命，詢後依組織、毒品、恐嚇取財、妨害自由等罪移送。

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

竹聯幫靜安會文山分會長黃姓男子（前排中）涉嫌分裝販賣毒品，毆打小弟逼簽1千萬元本票，並持刀刺傷、強押毆打酒店酒客，刑事局拘提黃等15人移送。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫靜安會文山分會長黃姓男子（前排中）涉嫌分裝販賣毒品，毆打小弟逼簽1千萬元本票，並持刀刺傷、強押毆打酒店酒客，刑事局拘提黃等15人移送。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫靜安會文山分會長黃姓男子涉嫌分裝販賣毒品，毆打小弟逼簽1千萬元本票，並持刀刺傷、強押毆打酒店酒客，刑事局拘提黃等15人移送。記者李奕昕／攝影
竹聯幫靜安會文山分會長黃姓男子涉嫌分裝販賣毒品，毆打小弟逼簽1千萬元本票，並持刀刺傷、強押毆打酒店酒客，刑事局拘提黃等15人移送。記者李奕昕／攝影

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