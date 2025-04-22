桃園女檢病逝一生保護國土 曾坦言：好想繼續辦案

桃園地檢署前檢察官吳佳美上周病逝，消息傳出司法圈一片哀戚，吳對國土環境保護有貢獻，曾指揮偵破號稱「台版沙哈拉」的草漯沙丘汙染案，包括時任高檢署檢察長邢泰釗都到現場視察，吳病後體力大不如前，卻仍向同僚吐露「好想繼續辦案」，司法界除遺憾也感念她的奉獻。

吳佳美是台大法律系法學組畢業，早年曾於桃園地院擔任書記官，後考上司法官訓練所46期，於桃檢婦幼專組時偵辦多起恐怖情人、家暴、狼父性侵女兒及人口販運案件，辦案細膩兼具耐心，用偵辦技巧讓性侵被害人說出實情。

她也曾在外勤相驗案中，從腐敗遺體查出遭親屬遺棄悲劇，疫情期間破獲工廠私賣38萬片口罩大賺2000萬案。

吳佳美2020年在民生專組時，曾指揮環保署、保七警及桃園市環保局等單位破獲觀音草漯沙丘汙染案，檢警發現2間沿海砂石廠長年以私接暗管方式，將含砷、銅、鎳及鋅等重金屬，高達7萬4000多公噸的汙泥偷排至沙丘出海口。

草漯沙丘不但是近年觀光景點，周圍還有珍貴藻礁生態，本案是檢、警、環人員獲檢舉，勞心費力長期監控，且砂石場業者開挖、埋藏3公里暗管直達出海口，又專挑漲潮時偷排，讓潮水直接帶走污染物，還會聘「小蜜蜂」在周圍把風、加裝監視器，蒐證難度極高。

吳佳美當年與環、警合作無間，縝密掌握事證後發動搜索，並起訴不肖業者，對國土環境保護有極大貢獻，該案偵破後時任高等檢察署檢察長、現任檢察總長邢泰釗，與時任桃檢檢察長王俊力等人，同赴草漯沙丘破案現場視察，顯見對本案極度重視，吳也榮獲金環獎肯定。

吳佳美多次入圍桃檢署內派升主任票選，未料近年突因病休養，不久前辦理退休，積極治療仍不敵病魔上周離世，包括她司訓所46期同學、桃園院檢同事都相當遺憾。