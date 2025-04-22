嘉縣警務員涉販毒又侵占補助款 嘉檢偵結起訴

嘉義縣警局保安民防科劉姓警務員疑因缺錢，涉嫌承辦監錄系統等業務之便侵占補助費1萬9200元，又涉上網販售安非他命，遭喬裝買家的北市大安分局員警查獲，目前羈押中。嘉檢偵查終結依貪汙治罪條例、毒品等罪嫌提起公訴。

劉員從警10餘年，曾擔任警分局的巡官、派出所長，以及嘉義縣警察局保安科警務員，為二線二星警官。

嘉義縣警察局表示，劉員已依警察人員人事條例予以記2大過免職，警政署已於今年4月1日核定發布，劉員有1個月的申訴救濟期，目前仍處於停職狀態。

起訴書表示，41歲劉員於2023年4月10日起擔任嘉義縣警局保安民防科警務員，負責辦理監錄系統及車辨軟體建置、臨時交付任務等業務。2025年1月10日簽請核發2024年度監視器電費補助2萬8800元奉准核發後，前往銀行兌領後，僅發放補助費9600元，挪用其餘1萬9200元，用以支付其個人債務。

2025年2月10日，劉員在交友軟體Band群組中，發布販賣毒品訊息，並私訊聯繫喬裝為毒品買家的縣警局人員，雙方達成以半錢3000元價格，交易甲基安非他命，待買家轉帳3000元後，劉員寄出裝有甲基安非他命1包，以此方式完成交易，經警收取包裹扣得。

2025年2月11日，劉員同樣發布販賣毒品訊息，與喬裝為毒品買家的台北市政府警察局大安分局員警聯繫，雙方達成以1錢6000元價格交易甲基安非他命，劉員前往嘉義市準備交易，被埋伏的警方當場逮捕。

嘉檢表示，審酌劉員身為執法人員，不思廉潔自持、恪盡職守，竟為圖私利而為本案犯行，已危害並減損公務機關執法之威信，又涉販賣第二級毒品牟利，助長毒品之濫用風氣，易滋生其他刑事犯罪，請綜合考量上情，量處依貪污治罪條例第17條規定宣告褫奪公權5年，以示懲戒。