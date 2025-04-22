影／屏東毒販「光頭」台中拓點 額頭油光露餡警攻堅
屏東市賴姓男子綽號「光頭」無業，販毒為生，去年間被台中檢警掌握，涉到台中拓點販毒，經蒐證多月後，去年底前往搜索抓人，當時賴在住處三樓陽台，因額頭油光反射，讓埋伏刑警確定賴在家後，展開攻堅，查扣市價約18萬元的安非他命，賴因另案已遭判刑確定，發監執行。
台中市刑大二隊在去年7月間獲報，屏東市賴姓男子（59歲）綽號「光頭」，涉嫌在台中市販毒，拓展販毒據點後，藥腳也會南下交易毒品，報請屏東地檢署檢察官指揮後，去年10月底收網，警方在賴男住處附近埋伏。
因警方當時不確定賴男是否在家，幸好賴男在住處三樓陽台探頭探腦時，賴男因禿頭、加上額頭上的油光、眼鏡鏡片經太陽反射後，讓刑警確認賴男位置，直接攻堅破門抓人。
此案查扣安非他命3包（重90.85公克）、夾鏈袋、電子磅秤、手機等贓證物，毒品市價約18萬元，賴男因另涉他案，已被判刑3年4月確定，落網後發監執行，檢方近日偵結依毒品罪起訴。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言