影／屏東毒販「光頭」台中拓點 額頭油光露餡警攻堅

屏東市賴姓男子綽號「光頭」無業，販毒為生，去年間被台中檢警掌握，涉到台中拓點販毒，經蒐證多月後，去年底前往搜索抓人，當時賴在住處三樓陽台，因額頭油光反射，讓埋伏刑警確定賴在家後，展開攻堅，查扣市價約18萬元的安非他命，賴因另案已遭判刑確定，發監執行。

台中市刑大二隊在去年7月間獲報，屏東市賴姓男子（59歲）綽號「光頭」，涉嫌在台中市販毒，拓展販毒據點後，藥腳也會南下交易毒品，報請屏東地檢署檢察官指揮後，去年10月底收網，警方在賴男住處附近埋伏。

因警方當時不確定賴男是否在家，幸好賴男在住處三樓陽台探頭探腦時，賴男因禿頭、加上額頭上的油光、眼鏡鏡片經太陽反射後，讓刑警確認賴男位置，直接攻堅破門抓人。

此案查扣安非他命3包（重90.85公克）、夾鏈袋、電子磅秤、手機等贓證物，毒品市價約18萬元，賴男因另涉他案，已被判刑3年4月確定，落網後發監執行，檢方近日偵結依毒品罪起訴。