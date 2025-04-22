一家三口交保 家寧爸交保躲媒體進女廁10分鐘離去

百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」創始成員Andy、家寧情侶檔，分手後爆發財務糾紛，男方聲稱10年頻道總收益1億元，卻遭家寧全家奪走且涉嫌逃漏稅。新北地檢署昨約談家寧、其父母及胞妹4人後交保，不料除家寧外的其餘3人，辦保後竟一起躲進地檢署一樓女廁近10分鐘，共商如何離開，最後迫不得已才分乘2輛車離開。

檢方複訊後，（張）家寧以3萬元交保，並獨自率先離開。張父張國龍及張妹張家芸5萬元交保，公司主要經營者張母曾淑惠20萬元交保，後2人均限制出境、出海。

辦保離去前，張母一下樓見到媒體群聚，連忙拉著律師、丈夫和女兒閃進女廁，3人躲進女廁，與律師共商大計如何離去，但男律師似乎覺得進入女廁不妥，於是僅在廁所門外與3人交談。

後來3人經律師建議，發現沒有其他方法避開媒體離開地檢署，於是先派出張妹打頭陣，躲在律師背後離開，吸引媒體追逐跟拍，再由張父撐起外套擋住視線，張母跟隨其後步出法警室，並由張妹搭上律師座車，家寧爸媽則搭乘多元計程車離去。