一家三口交保 家寧爸交保躲媒體進女廁10分鐘離去
百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」創始成員Andy、家寧情侶檔，分手後爆發財務糾紛，男方聲稱10年頻道總收益1億元，卻遭家寧全家奪走且涉嫌逃漏稅。新北地檢署昨約談家寧、其父母及胞妹4人後交保，不料除家寧外的其餘3人，辦保後竟一起躲進地檢署一樓女廁近10分鐘，共商如何離開，最後迫不得已才分乘2輛車離開。
檢方複訊後，（張）家寧以3萬元交保，並獨自率先離開。張父張國龍及張妹張家芸5萬元交保，公司主要經營者張母曾淑惠20萬元交保，後2人均限制出境、出海。
辦保離去前，張母一下樓見到媒體群聚，連忙拉著律師、丈夫和女兒閃進女廁，3人躲進女廁，與律師共商大計如何離去，但男律師似乎覺得進入女廁不妥，於是僅在廁所門外與3人交談。
後來3人經律師建議，發現沒有其他方法避開媒體離開地檢署，於是先派出張妹打頭陣，躲在律師背後離開，吸引媒體追逐跟拍，再由張父撐起外套擋住視線，張母跟隨其後步出法警室，並由張妹搭上律師座車，家寧爸媽則搭乘多元計程車離去。
稍早家寧移送新北檢時，全身穿著粉紅色運動套裝，表情木然不發一語。複訊後，辦保完剛現身，家寧先表示「謝謝大家，辛苦了！」走出地檢署上車時，冷不防地突然連三度90度鞠躬，又說一次「謝謝大家，大家辛苦了！」隨即轉身搭上親友預先準備好的賓士GLE豪華休旅車離開地檢署。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言