收益破億涉逃漏稅 家寧一家交保

百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」創始成員分手後爆發財務糾紛，男方聲稱1億元收益遭家寧母女全部奪走。檢方昨天依涉犯稅捐稽徵法等罪搜索約談家寧（中）和父母、妹妹，訊後均交保。記者葉信菉／攝影 百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」創始成員Andy、家寧情侶檔，分手後爆發財務糾紛，男方聲稱十年來頻道總收益達一億元，遭家寧全家奪走。新北地檢署昨依涉犯稅捐稽徵法等罪嫌搜索頻道母公司「群海娛樂」，約談家寧和父母、胞妹，複訊後各以三至廿萬元交保。

檢察官複訊後，（張）家寧以三萬元交保，父親張國龍及妹妹張家芸五萬元交保，公司主要經營者張母曾淑惠廿萬元交保，其中張母和妹妹限制出境出海。

家寧昨身穿著粉紅色運動套裝，移送新北檢時表情木然不發一語；辦保完現身，先表示「謝謝大家，辛苦了！」走出地檢署上車前，又連三度九十度鞠躬，又說一次「謝謝大家，大家辛苦了！」隨即搭上親友預先準備好的賓士休旅車離去。

檢調昨前往群海娛樂辦公室、相關被告及證人住所共五處，約談家寧一家、公司員工及相關證人共九人，最後家寧一家四人移送地檢署複訊，五名公司員工及證人自調查局北機站請回。

上月十一日，Andy發布影片開撕家寧，指控「眾量級CROWD」頻道被家寧媽媽曾淑惠拿去註冊商標，並於二○一八年八月月成立「群海娛樂」，多年來頻道收益逾一億元，但十年來自己只領固定薪資，二○一九年前七個月只領月薪三萬，同年七月起才開始領月薪五萬五千元，群海疑有虛報不實收益的逃漏稅之嫌。

上月廿七日，Andy帶著「眾量級CROWD」歷年Youtube頻道分潤收益資料，前往北機站接受調查。上周Andy委任律師林哲健則在臉書PO出新北市府回函，指稱群海因未依法召開董事會及股東會，且公司未應股東Andy要求提供財務資料，被依違反公司法開罰四萬元，並命限期改善，否則按次處罰直至其改正為止。