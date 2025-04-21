家寧三度90度鞠躬！一家四口交保「母20萬最高」 搭賓士車離去

百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」創始成員Andy、家寧情侶檔，分手後爆發財務糾紛，男方聲稱10年來頻道總收益達1億元，卻遭家寧母女全奪走，檢調今依涉犯稅捐稽徵法等罪嫌，搜索頻道母公司「群海娛樂」，約談家寧、其父母、胞妹，檢方複訊後家寧一家四口各以3至20萬元交保。

家寧一家四口在全案均列為被告，其中（張）家寧交保3萬元、張父張國龍交保5萬元，張妹張家芸交保5萬元，張母曾淑惠交保20萬元，均限制出境出海。

家寧稍早移送新北檢時，全身穿著粉紅色運動套裝，表情木然不發一語。複訊後，家寧辦保離開時，先表示「謝謝大家，辛苦了！」走出地檢署上車前，冷不防地突然連三度90度鞠躬，又說一次「謝謝大家，大家辛苦了」，隨即轉身搭上親友預先準備好的賓士GLE豪華休旅車離去。

檢調今前往群海娛樂辦公室、相關被告及證人住所共5處，約談家寧母女及公司員工共9人，最後僅有家寧、父母及妹妹一家4口移送地檢署複訊，其餘5名公司員工及證人直接自調查局請回。

上月11日，Andy發布影片開撕家寧，指控「眾量級CROWD」頻道被家寧媽媽曾淑惠拿去註冊商標，且在2018年8月成立「群海娛樂」，多年來收益超過1億元，但10年來自己只領固定薪資，2016年創立頻道以來，2019年前7個月只能領月薪3萬，2019年7月才開始領月薪5萬5千元，群海疑有虛報不實收益的逃漏稅之嫌。