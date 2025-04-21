「眾量級」母公司涉逃漏稅一家4口複訊 家寧3萬交保

百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」創始成員Andy、家寧情侶檔，分手後爆發財務糾紛，男方聲稱10年來頻道總收益達1億元，卻遭家寧母女全奪走，新北地檢署依涉犯稅捐稽徵法等罪嫌，搜索頻道母公司「群海娛樂」，稍早家寧及其父母均已移送地檢署複訊，訊後家寧以3萬元交保，其父母交保金額檢察官尚未諭知。

家寧稍早移送新北檢時，全身穿著粉紅色運動套裝，表情木然不發一語；其父母則皆以塑膠袋遮頭，家寧媽媽曾淑惠還十分不悅地表示「可以不要再拍了嗎！」