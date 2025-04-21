快訊

爆多次權勢性騷 環保署之狼李健育已羈押台中看守所

家寧三度90度鞠躬！一家四口交保「母20萬最高」 搭賓士車離去

高雄樋口飯糰店不搬了？ 老闆娘：完美解決這1事再開心離開

聽新聞
0:00 / 0:00

「眾量級」母公司涉逃漏稅一家4口複訊 家寧3萬交保

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」創始成員Andy、家寧情侶檔，分手後爆發財務糾紛，男方聲稱10年來頻道總收益達1億元，卻遭家寧母女全奪走，新北地檢署依涉犯稅捐稽徵法等罪嫌，搜索頻道母公司「群海娛樂」，稍早家寧及其父母均已移送地檢署複訊，訊後家寧以3萬元交保，其父母交保金額檢察官尚未諭知。

家寧稍早移送新北檢時，全身穿著粉紅色運動套裝，表情木然不發一語；其父母則皆以塑膠袋遮頭，家寧媽媽曾淑惠還十分不悅地表示「可以不要再拍了嗎！」

據了解，檢調今基於保全證據，前往群海娛樂辦公室、相關被告及證人住所共5處，約談家寧母女及公司員工共9人，但最後僅有家寧、父母及妹妹一家4口移送地檢署複訊。

百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」創始成員Andy、家寧情侶檔，檢調今依涉犯稅捐稽徵法等罪嫌，搜索頻道母公司「群海娛樂」，稍早家寧妹妹也移送地檢署複訊，訊後家寧以3萬元交保，其父母交保金額檢察官尚未諭知。記者蔣永佑／攝影
百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」創始成員Andy、家寧情侶檔，檢調今依涉犯稅捐稽徵法等罪嫌，搜索頻道母公司「群海娛樂」，稍早家寧妹妹也移送地檢署複訊，訊後家寧以3萬元交保，其父母交保金額檢察官尚未諭知。記者蔣永佑／攝影

YouTuber 家寧 父母 眾量級 逃漏稅

延伸閱讀

「眾量級」母公司涉逃漏稅！家寧一家人全成被告 母怒：不要再拍了

眾量級母公司疑逃漏稅遭約談 網紅家寧移送檢方複訊

「眾量級」家寧移送新北檢畫面曝光 表情木然不發一語

家寧母女涉嫌逃漏稅遭約談！檢調搜索「群海娛樂」

相關新聞

家寧三度90度鞠躬！一家四口交保「母20萬最高」 搭賓士車離去

百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」創始成員Andy、家寧情侶檔，分手後爆發財務糾紛，男方聲稱10年來頻道總收益達...

「眾量級」母公司涉逃漏稅一家4口複訊 家寧3萬交保

百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」創始成員Andy、家寧情侶檔，分手後爆發財務糾紛，男方聲稱10年來頻道總收益達...

「眾量級」母公司涉逃漏稅！家寧一家人全成被告 母怒：不要再拍了

百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」創始成員Andy、家寧情侶檔，分手後爆發財務糾紛，男方聲稱10年來頻道總收益達...

「眾量級」家寧移送新北檢畫面曝光 表情木然不發一語

百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」創始成員Andy、家寧情侶檔，分手後爆發財務糾紛，男方聲稱10年來頻道總收益達...

金門金城分局長換將 副縣長盼強化治安打造幸福金門

金門縣警察局金城分局今日舉行新任分局長交接典禮，新任分局長由台中市警察局東勢分局偵查隊隊長朱政憲陞任，交接典禮於金城分局...

「眾量級」Andy、家寧互撕！新北檢約談家寧母女 搜索公司住家

百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」創始成員Andy、家寧情侶檔，分手後爆發財務糾紛，男方聲稱10年來頻道總收益達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。