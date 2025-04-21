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「眾量級」母公司涉逃漏稅一家4口複訊 家寧3萬交保
百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」創始成員Andy、家寧情侶檔，分手後爆發財務糾紛，男方聲稱10年來頻道總收益達1億元，卻遭家寧母女全奪走，新北地檢署依涉犯稅捐稽徵法等罪嫌，搜索頻道母公司「群海娛樂」，稍早家寧及其父母均已移送地檢署複訊，訊後家寧以3萬元交保，其父母交保金額檢察官尚未諭知。
家寧稍早移送新北檢時，全身穿著粉紅色運動套裝，表情木然不發一語；其父母則皆以塑膠袋遮頭，家寧媽媽曾淑惠還十分不悅地表示「可以不要再拍了嗎！」
據了解，檢調今基於保全證據，前往群海娛樂辦公室、相關被告及證人住所共5處，約談家寧母女及公司員工共9人，但最後僅有家寧、父母及妹妹一家4口移送地檢署複訊。
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