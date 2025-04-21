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「眾量級」母公司涉逃漏稅！家寧一家人全成被告 母怒：不要再拍了

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「眾量級」母公司涉逃漏稅！家寧一家人全成被告 母怒：不要再拍了

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」創始成員Andy家寧情侶檔，分手後爆發財務糾紛，男方聲稱10年來頻道總收益達1億元，卻遭家寧母女全奪走，新北地檢署依涉犯稅捐稽徵法等罪嫌，搜索頻道母公司「群海娛樂」，稍早家寧及其父母均已移送地檢署複訊，一家人全成被告。

家寧稍早移送新北檢時，全身穿著粉紅色運動套裝，表情木然不發一語；其父母則皆以塑膠袋遮頭，家寧媽媽曾淑惠還十分不悅地表示「可以不要再拍了嗎！」

據了解，檢調今基於保全證據，前往群海娛樂辦公室、相關被告及證人住所共5處，約談家寧母女及公司員工共9人，晚間將陸續移送新北檢複訊，預計將有強制處分。

上月11日，Andy發布影片開撕家寧，指控「眾量級CROWD」頻道被家寧媽媽曾淑惠拿去註冊商標，且在2018年8月成立「群海娛樂」，多年來收益超過1億元，但10年來自己只領固定薪資，2016年創立頻道以來，2019年前7個月只能領月薪3萬，2019年7月才開始領月薪5萬5千元，群海疑有虛報不實收益的逃漏稅之嫌。

上周Andy委任律師林哲健則在個人臉書，PO出新北市政府回函，指稱群海因未依法召開董事會及股東會，且公司未應股東Andy要求提供財務資料，被依違反公司法開罰4萬元，並命限期改善，否則按次處罰直至其改正為止。

百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」創始成員Andy、家寧情侶檔，分手後爆發財務糾紛，檢調今依涉犯稅捐稽徵法等罪嫌，搜索頻道母公司「群海娛樂」，稍早家寧媽媽曾淑惠已移送地檢署複訊，一家人全成被告。記者蔣永佑／攝影
百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」創始成員Andy、家寧情侶檔，分手後爆發財務糾紛，檢調今依涉犯稅捐稽徵法等罪嫌，搜索頻道母公司「群海娛樂」，稍早家寧媽媽曾淑惠已移送地檢署複訊，一家人全成被告。記者蔣永佑／攝影
百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」創始成員Andy、家寧情侶檔，分手後爆發財務糾紛，檢調今依涉犯稅捐稽徵法等罪嫌，搜索頻道母公司「群海娛樂」，稍早家寧爸爸已移送地檢署複訊，一家人全成被告。記者蔣永佑／攝影
百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」創始成員Andy、家寧情侶檔，分手後爆發財務糾紛，檢調今依涉犯稅捐稽徵法等罪嫌，搜索頻道母公司「群海娛樂」，稍早家寧爸爸已移送地檢署複訊，一家人全成被告。記者蔣永佑／攝影
百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」創始成員Andy、家寧情侶檔，分手後爆發財務糾紛，檢調今依涉犯稅捐稽徵法等罪嫌，搜索頻道母公司「群海娛樂」，稍早家寧爸爸已移送地檢署複訊，一家人全成被告。記者葉信菉／攝影
百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」創始成員Andy、家寧情侶檔，分手後爆發財務糾紛，檢調今依涉犯稅捐稽徵法等罪嫌，搜索頻道母公司「群海娛樂」，稍早家寧爸爸已移送地檢署複訊，一家人全成被告。記者葉信菉／攝影

Andy YouTuber 家寧 眾量級 逃漏稅

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