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金門金城分局長換將 副縣長盼強化治安打造幸福金門

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門警察局金城分局今日舉行新任分局長交接典禮，新任分局長由台中市警察局東勢分局偵查隊隊長朱政憲陞任，交接典禮於金城分局三樓禮堂舉行，由縣警察局長黃壬聰主持，金門縣副縣長李文良等貴賓也親臨致意，肯定警政團隊在維護地方治安的重要角色。

朱政憲為中央警察大學刑事警察學系第67期畢業，並取得逢甲大學公共政策研究所碩士學位，歷練完整，從基層警員一路晉升至高階幹部，曾任警員、偵查員、主任、專員、組長與隊長等職。任職台中市警察局期間，屢破重大刑案，包括查獲詐欺車手、毒品案、大麻栽種場近200株，以及毒咖啡包500包等，顯示出其在刑事偵查領域的高度專業與實戰經驗。

黃壬聰在交接典禮中，也肯定卸任的分局長陳盈元，在任內表現優異，破獲多起詐欺、職業賭場與毒品案件，深獲民眾好評，此次調任花蓮縣吉安分局，是職務升遷，他相信陳盈元可以勝任愉快。另外，他提到朱政憲具備紮實的內外勤經歷，對刑案偵辦有極強的領導力，目前警方的治安重點是「打詐」與「查毒」，他期盼朱分局長到任後，為金門注入更多專業能量，進一步提升警察局在打擊犯罪上的整體效能。

黃壬聰同時強調，良好警紀是警察工作的根本，任何違紀行為都將重創警隊形象，他提醒各級幹部應重視基層員警的身心健康與執勤安全，加強專業訓練與裝備補給，凝聚團隊力量，全力守護縣民生命財產安全。

副縣長李文良致詞時表示，縣長陳福海推動「友善金門、多元旅遊」願景，期盼藉由穩定治安、加強交通管理、提升科技監控設備等方式，打造幸福、安全的生活與觀光環境。他勉勵朱政憲充分發揮刑事專長，帶領分局團隊全力投入地方治安與為民服務。

李文良也引用禮運大同篇的理想社會理念，勉勵全體員警莫忘初心，持續以實際行動爭取民眾的信任與支持，共同創造安定和諧的金門。

金門縣警察局金城分局今日舉行新任分局長交接典禮，會後貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警察局金城分局今日舉行新任分局長交接典禮，會後貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警察局金城分局今日舉行新任分局長交接典禮，由金門縣警察局長黃壬聰（右二）主持監交，朱政憲（右一）接掌金城分局。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警察局金城分局今日舉行新任分局長交接典禮，由金門縣警察局長黃壬聰（右二）主持監交，朱政憲（右一）接掌金城分局。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警察局金城分局今日舉行新任分局長交接典禮，金門縣警察局長黃壬聰（左）為新任分局長朱政憲授階。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警察局金城分局今日舉行新任分局長交接典禮，金門縣警察局長黃壬聰（左）為新任分局長朱政憲授階。記者蔡家蓁／攝影
金門副縣長李文良在致詞時，也勉勵新任分局長朱政憲充分發揮刑事專長，帶領分局團隊全力投入地方治安與為民服務。記者蔡家蓁／攝影
金門副縣長李文良在致詞時，也勉勵新任分局長朱政憲充分發揮刑事專長，帶領分局團隊全力投入地方治安與為民服務。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警察局金城分局今日舉行新任分局長交接典禮，新任分局長由台中市警察局東勢分局偵查隊隊長朱政憲（右）陞任，交接典禮於金城分局三樓禮堂舉行，由縣警察局長黃壬聰（中）主持。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警察局金城分局今日舉行新任分局長交接典禮，新任分局長由台中市警察局東勢分局偵查隊隊長朱政憲（右）陞任，交接典禮於金城分局三樓禮堂舉行，由縣警察局長黃壬聰（中）主持。記者蔡家蓁／攝影

團隊 警察 金門

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