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「眾量級」Andy、家寧互撕！新北檢約談家寧母女 搜索公司住家

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「眾量級」Andy、家寧互撕！新北檢約談家寧母女 搜索公司住家

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」創始成員Andy家寧情侶檔，分手後爆發財務糾紛，男方聲稱10年來頻道總收益達1億元，卻遭家寧母女全部奪走。新北地檢署接獲檢舉，指稱頻道母公司「群海娛樂」疑似逃漏稅。檢方今指揮調查局北機站，依涉犯稅捐稽徵法等罪搜索群海並約談家寧母女，稍晚將移送檢方複訊。

據了解，檢調今天是基於保全證據，前往群海娛樂辦公室、相關被告及證人住所共5處，約談家寧母女及公司員工共9人，晚間將陸續移送新北檢複訊，預計將有強制處分。

上月11日，Andy發布影片開撕家寧，指控「眾量級CROWD」頻道被家寧媽媽曾淑惠拿去註冊商標，且在2018年8月成立「群海娛樂」，多年來收益超過1億元，但10年來自己只領固定薪資，2016年創立頻道以來，2019年前7個月只能領月薪3萬，2019年7月才開始領月薪5萬5千元，群海疑有虛報不實收益的逃漏稅之嫌。

上月25日，Andy因遭家寧媽媽控告涉嫌違反個資法及妨害名譽，前往新北市林口警分局接受警詢，當時Andy僅表示謝謝大家關心，一切交由律師處理。2天後27日，Andy帶著「眾量級CROWD」歷年的Youtube頻道分潤收益等資料，現身北機站接受調查。

上周Andy委任律師林哲健於個人臉書，PO出新北市政府回函，指稱群海因未依法召開董事會及股東會，且公司未應股東Andy要求提供財務資料，被依違反公司法開罰4萬元，並命限期改善，否則按次處罰直至其改正為止。

百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」創始成員Andy、家寧情侶檔，分手後爆發財務糾紛，檢調今依涉犯稅捐稽徵法等罪搜索群海，並約談家寧母女。圖／摘自臉書
百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」創始成員Andy、家寧情侶檔，分手後爆發財務糾紛，檢調今依涉犯稅捐稽徵法等罪搜索群海，並約談家寧母女。圖／摘自臉書

Andy YouTuber 家寧 眾量級

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