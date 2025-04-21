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「眾量級」Andy、家寧互撕！新北檢約談家寧母女 搜索公司住家

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家寧、母親遭約談！新北檢偵辦逃漏稅 搜索群海娛樂、住家等5處

中央社／ 新北21日電

YouTube頻道「眾量級CROWD」創辦人之一家寧與其家人被質疑逃漏稅，新北地檢署接獲情資立案調查，今天針對群海娛樂等5處發動搜索，約談家寧及家寧母親等9人。

YouTuber Andy老師日前表示，與前女友家寧共同創辦「眾量級CROWD」頻道，但他並不知道「眾量級」商標已在2020年由家寧母親以個人名義註冊。

另外，Andy說，2018年間委託家寧母親開立群海娛樂股份有限公司，多年來從未看過公司帳目，他曾向家寧母親要求查帳，但始終未果。

相關爭議延燒，有網友質疑家寧與其家人涉及逃漏稅等財務問題，並向國稅局檢舉。新北地檢署3月24日表示，接獲情資後，已分案調查，案由為稅捐稽徵法，當時被告僅列法人群海娛樂。

台灣新北地方檢察署表示，今天下午指揮搜索群海娛樂、家寧住所等5處，以保全證據，並約談家寧及家寧母親等9人，全案釐清中。

YouTuber「眾量級」情侶檔Andy、家寧分手後，頻道爆發經營權糾紛，新北檢接獲檢舉家寧母親曾淑慧開設的群海娛樂涉嫌逃漏稅，已分案調查。圖／取自YouTube頻道「秘月期POPOO」
YouTuber「眾量級」情侶檔Andy、家寧分手後，頻道爆發經營權糾紛，新北檢接獲檢舉家寧母親曾淑慧開設的群海娛樂涉嫌逃漏稅，已分案調查。圖／取自YouTube頻道「秘月期POPOO」

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