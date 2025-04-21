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海巡署發布今年第2波高階人事 北部分署長宋子陽調署主秘

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

海巡署今發布今年第2波高階人事案，北部分署長宋子陽調署主任秘書，遺缺由署巡防組長廖雲宏調任，署後勤組長洪伯昇調署巡防組長，南部分署副分署長陳朝陽升署後勤組長，共調整8人。

海巡署調整8名主官、管，署主秘由北部分署長宋子陽調任、北部分署長由署巡防組長廖雲宏調任、署巡防組長由署後勤組長洪伯昇調任、署後勤組長由南部分署副分署長陳朝陽升任、南部分署副分署長由北部分署副分署長蔡勝利調任、北部分署副分署長由北部分署主秘李思賢升任、北部分署主秘由第三巡防區指揮部主任鄭騰詳調任、第三巡防區指揮部主任由第七岸巡隊長林乾瓊升任。

海巡署表示，因應國際情勢及灰色地帶侵擾，人事異動以強化勤務能量及精準執法，以確保海域安全為綜合考量，期望透過具豐富實務經驗內外勤主管相互交流，有效完成海域執法工作。

海巡署指出，持續強化海上執法、海域巡邏及應變機制，推動智慧海巡科技，提升監控與應變效能，並深化與國際合作，共享海域安全資訊，應對瞬息萬變海洋局勢，以更堅實行動，確保我國海域安全與穩定。

海巡署今發布今年第2波高階人事案，由左至右為副署長謝慶欽、署後勤組長陳朝陽、署主任秘書宋子陽、署長張忠龍、署巡防組長洪伯昇及海巡委員廖德成。圖／海巡署提供
海巡署今發布今年第2波高階人事案，由左至右為副署長謝慶欽、署後勤組長陳朝陽、署主任秘書宋子陽、署長張忠龍、署巡防組長洪伯昇及海巡委員廖德成。圖／海巡署提供

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