海巡署發布今年第2波高階人事 北部分署長宋子陽調署主秘

海巡署今發布今年第2波高階人事案，北部分署長宋子陽調署主任秘書，遺缺由署巡防組長廖雲宏調任，署後勤組長洪伯昇調署巡防組長，南部分署副分署長陳朝陽升署後勤組長，共調整8人。

海巡署調整8名主官、管，署主秘由北部分署長宋子陽調任、北部分署長由署巡防組長廖雲宏調任、署巡防組長由署後勤組長洪伯昇調任、署後勤組長由南部分署副分署長陳朝陽升任、南部分署副分署長由北部分署副分署長蔡勝利調任、北部分署副分署長由北部分署主秘李思賢升任、北部分署主秘由第三巡防區指揮部主任鄭騰詳調任、第三巡防區指揮部主任由第七岸巡隊長林乾瓊升任。

海巡署表示，因應國際情勢及灰色地帶侵擾，人事異動以強化勤務能量及精準執法，以確保海域安全為綜合考量，期望透過具豐富實務經驗內外勤主管相互交流，有效完成海域執法工作。