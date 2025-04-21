司法不公？挖眼案12萬交保「柯文哲高達3千萬」 律師：別只看數字

前台北市長、民眾黨前主席柯文哲交保金高達3千萬元。 聯合報系資料照

新北市簡姓男子17日與連姓鄰居因水管問題爭吵，竟涉嫌挖出連男雙眼，他隨後也主動赴警局自首，警方依殺人未遂罪嫌送辦，檢方訊後諭令簡男以12萬元交保，震驚社會。不少人質疑司法標準不一，並將此案與前台北市長柯文哲被開出的3千萬元交保金做比較，直呼「台灣法律根本不公平！」。對此，律師兼網紅「巴毛律師」陳宇安說明交保金真正含義，強調：「不要再說什麼司法不公，先去搞清楚什麼羈押跟交保再來說吧。」

巴毛律師在臉書發文指出，所謂交保，法律上稱為「具保」，是司法程序中用來保障被告人身自由的措施之一，並非無罪釋放，更不是繳錢就沒事。他解釋，法官或檢察官會依照案情輕重、是否有串證、逃亡、湮滅證據等風險因素評估是否具保，以及金額多寡。

針對部分網友質疑金額差異過大，巴毛律師直言：「你如果開12萬交保金給柯文哲，那算什麼啊？他直接12（萬）丟了就跑了」，但對一般人而言，12萬元是筆不小的錢，具一定嚇阻力，因此金額會依被告的經濟能力與逃亡可能性調整。

他也補充，實務上交保金額落差很大，「我也看過交保金只有3萬～5萬甚至幾千的」。呼籲社會大眾不要只看數字就做比較，而忽略法律程序的基本邏輯。

至於交保金去向，陳宇安也說明，若被告具保後正常出庭，該筆金額最終將全數退還，「而且同時還會有利息喔」。