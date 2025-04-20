彰化和美「傳槍響」 為賣車仲介費反目 空氣槍、辣椒水全上場

彰化縣和美鎮「傳槍響」，林姓男子與蘇姓男子疑因賣車仲介費糾紛，林男不滿蘇男追討仲介費1萬6000元，拿出空氣槍朝蘇男射擊，蘇男也回敬辣椒水，警方據報趕抵現場，依傷害等罪嫌將林男移送法辦。

警方初步調查，林男日前委託蘇男賣車，車子賣了11萬元，林男並給蘇男4000元仲介費，但蘇男認為林男應給他2萬元仲介費，今天下午上門要討餘額1萬6000元，兩人因此起口角衝突。