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彰化和美「傳槍響」 為賣車仲介費反目 空氣槍、辣椒水全上場
彰化縣和美鎮「傳槍響」，林姓男子與蘇姓男子疑因賣車仲介費糾紛，林男不滿蘇男追討仲介費1萬6000元，拿出空氣槍朝蘇男射擊，蘇男也回敬辣椒水，警方據報趕抵現場，依傷害等罪嫌將林男移送法辦。
警方初步調查，林男日前委託蘇男賣車，車子賣了11萬元，林男並給蘇男4000元仲介費，但蘇男認為林男應給他2萬元仲介費，今天下午上門要討餘額1萬6000元，兩人因此起口角衝突。
林男拿出空氣槍要朝蘇男射擊，還嗆聲說「你槍拿出來啊」，蘇男說他沒槍，林男即持空氣槍朝蘇男射擊多發BB彈，蘇男也向林男噴辣椒水，大霞派出所員警據報趕到現場時，蘇男已離去，警方查扣林男空氣槍，蘇男雖沒有明顯傷勢，警方仍依傷害、恐嚇、毀損等罪嫌將林男移送彰化地檢署偵辦。
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