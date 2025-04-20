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AIT分享台美合作執法揪毒販 點名嫌犯疑為明仁會核心

中央社／ 台北20日電

美國在台協會AIT）今天分享美台執法單位合作成功案例，指出幾個月前美台執法部門成功合作逮捕一名旅居洛杉磯的鍾姓販毒嫌疑人。AIT的英文發文則透露，鍾姓嫌疑人疑為竹聯幫明仁會核心人物。

AIT今天在臉書粉絲專頁發文分享美台執法單位合作成功案例，指出幾個月前，美國與台灣的執法部門成功合作逮捕一名旅居洛杉磯的鍾姓販毒嫌疑人。在此次行動中，美國與台灣的內政部警政署刑事警察局合作，由台灣的調查人員飛往美國，並陪同美國執法人員進行追捕工作。

AIT表示，這項行動體現了台灣犯罪調查單位與美國國土安全部、緝毒局、聯邦調查局和洛杉磯警察局的成功合作。

AIT在英文版本的文字，另外提及鍾姓嫌疑人疑為「惡名昭彰（notorious）」的竹聯幫明仁會核心人物。

警政署刑事局去年11月20日舉行破案記者會，指出財政部關務署2023年查驗發現有美國進口毒包裹，在收納沙發內發現共夾藏逾51公斤大麻，刑事局追查發現明仁會成員、富二代鍾姓男子為幕後主嫌，台、美攜手跨境逮捕解送歸案偵辦。

刑事局當時表示，此案為台美執法機關首次合作跨境共同逮捕涉及台灣重大犯罪幕後主嫌，再次樹立跨境執法合作典範，並寫下台美共同打擊犯罪紀錄。

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美國在台協會（AIT）分享美台執法單位合作成功案例，指出幾個月前逮捕一名旅居洛杉磯的鍾姓販毒嫌疑人。圖／翻攝自美國在台協會臉書
美國在台協會（AIT）分享美台執法單位合作成功案例，指出幾個月前逮捕一名旅居洛杉磯的鍾姓販毒嫌疑人。圖／翻攝自美國在台協會臉書

AIT 明仁會 毒品 美國在台協會

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