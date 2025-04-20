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澎湖出租301號套房藏玄機 警聞香水味帶警犬逮4男涉吸毒

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

澎湖縣馬公警分局警方網路巡邏發現網友貼文，點名「盧姓等4名男子，要好好地躲在301號房」，警方蒐證發現「301」是市區某整棟出租房屋的其中一間房號，該處出入分子複雜，房客在房外噴香水，今天上午帶警犬搜索，逮獲4男在屋內吸毒

馬公警分局指出，光明派出所員警日前網路巡邏，發現有網友貼文，點名「盧姓、翁姓、陳姓和張姓男子，要好好躲在301．．」警方察覺事有蹊蹺，暗中查訪。

後警方查出「301」係指馬公市區某出租住宅的房號，探訪發現該處出入份子複雜，不時會飄出濃厚的菸味，房客還會在外面灑香水意圖掩飾味道，於是組專案小組，向澎湖地檢署聲請搜索票。

警方今天清晨拂曉出擊，帶著警犬進行搜索，果真在屋內發現盧男等4人在屋內吸毒，並查扣吸食器、電子磅秤、K他命殘渣等；警詢後，依違反毒品危害防制條例罪送辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

澎湖縣馬公警分局警方網路巡邏發現網友貼文，點名「盧姓等4名男子，要好好地躲在301號房」，警方今天上午帶警犬搜索，果真逮獲4男在屋內吸毒，搜出K他命殘渣、吸食器（如圖）等物。記者石秀華／翻攝 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
澎湖縣馬公警分局警方網路巡邏發現網友貼文，點名「盧姓等4名男子，要好好地躲在301號房」，警方今天上午帶警犬搜索，果真逮獲4男在屋內吸毒，搜出K他命殘渣、吸食器（如圖）等物。記者石秀華／翻攝 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
澎湖縣馬公警分局警方網路巡邏發現網友貼文，點名「盧姓等4名男子，要好好地躲在301號房」，警方今天上午帶警犬搜索，果真逮獲4男在屋內吸毒，搜出K他命殘渣、吸食器等物。記者石秀華／翻攝 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
澎湖縣馬公警分局警方網路巡邏發現網友貼文，點名「盧姓等4名男子，要好好地躲在301號房」，警方今天上午帶警犬搜索，果真逮獲4男在屋內吸毒，搜出K他命殘渣、吸食器等物。記者石秀華／翻攝 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
澎湖縣馬公警分局警方網路巡邏發現網友貼文，點名「盧姓等4名男子，要好好地躲在301號房」，警方今天上午帶警犬搜索（如圖），果真逮獲4男在屋內吸毒，搜出K他命殘渣、吸食器等物。記者石秀華／翻攝
澎湖縣馬公警分局警方網路巡邏發現網友貼文，點名「盧姓等4名男子，要好好地躲在301號房」，警方今天上午帶警犬搜索（如圖），果真逮獲4男在屋內吸毒，搜出K他命殘渣、吸食器等物。記者石秀華／翻攝
澎湖縣馬公警分局警方網路巡邏發現網友貼文，點名「盧姓等4名男子，要好好地躲在301號房」，警方今天上午帶警犬搜索，果真逮獲4男在屋內吸毒，搜出K他命殘渣、吸食器等物（如圖）。記者石秀華／翻攝 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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