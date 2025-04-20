「治安這件事，沒有人是局外人」 學者籲勇敢表達對司法判決的不安

馬來西亞籍女大生命案，「廢死」議題再度引發各界議論。世新大學新聞系助理教授陳秀鳳今天表示，長榮大學馬國女學生案凶嫌死刑二度被撤銷，這兩天一直讓她想起50年前的中山女高學生陳繡明命案，3名凶嫌很快判死伏法，很重要的原因是輿論；但面對同樣的案件，我們的沉默是習慣了、麻痺了、還是死心了？請勇敢表達對司法判決的不安和不滿，治安這件事，沒有人是局外人。

陳秀鳳表示，整整50年，她至今還清楚記得當時的氛圍，1975年案發當時，她應該小學剛畢業準備進國中，這起案件非常轟動，連當時電視節目「法網」都做過1集，3名凶嫌很快被判死槍決，很重要原因是輿論，印象深刻的是當時建中、北一女、中山女高學生紛紛站出來，投書報刊發言陳情，台視新聞留下當時的影像，這起案子對她後來決心從事新聞工作有很大的影響。