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馬公警方網路巡邏 查獲租屋K毒

中央社／ 澎湖縣20日電

澎湖4名男子齊聚在承租客房內K毒，並在客房外以香水掩飾毒味，今天清晨仍被警方破獲，並起出吸食與K他命殘渣等，全案依違反毒品防治條例移送澎湖地檢署偵辦。

馬公分局最近在執行網路巡邏時，意外發現有網友貼文指出，「盧姓、翁姓、陳姓與張姓等人，就好好的躲在301…….」，警方組成專案小組連日蒐證與埋伏守候後，發現「301」係指馬公市某間出租住宅房號，出入份子複雜，不時飄出濃厚菸味，房客還會在外面灑香水，意圖掩飾味道，警方主動展開追查。

馬公分局見時機成熟，向澎湖地方法院聲請搜索票，今天清晨展開搜索行動，警犬隊緝毒犬也一併出勤查緝毒品，當場在客房內查獲盧姓等4名男子，並查扣吸食器、電子磅秤與K他命殘渣等，依違反毒品防治條例移送澎湖地檢署偵辦。

毒品 澎湖 馬公

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