廢水排放爭吵積怨 他竟指挖出鄰居雙眼

新北市簡姓與連姓男子因漏水問題爆衝突，簡男竟用手指挖出連男雙眼，連男事後雖找回眼球卻難接回，恐致失明。記者游明煌／翻攝

新北市雙溪區簡姓、連姓男子長期因水管漏水修繕問題衝突，本月十七日再度爭吵，簡男竟用手指硬生生挖出連男的雙眼，不顧對方倒地哀嚎後陷入昏迷，連男事後雖找回眼球卻難以接回，恐致失明，檢方依殺人未遂罪命簡男十二萬元交保。

住雙溪區太平路相鄰的簡、連兩家，長期因排放廢水水管漏水及修繕分攤問題爭執不斷，簡男（四十二歲）、連男（五十九歲）父母分別在當地開五金行和電器行，兩人有嫌隙，十七日上午先口角互罵後爆肢體衝突。

警方調查，簡男先以磚塊攻擊連男，連男緊咬簡男左手臂不放，簡男為掙脫竟徒手挖出連男雙眼眼球，行凶後跑到到瑞芳警分局牡丹派出所自首，聲稱自己因口角與連男發生衝突。

牡丹所長連信昌率員警趕往連家查看，到場見到連男倒地不起，現場花圃亂成一團，很多盆栽被撞倒，連男血流滿面，眾人把連男送醫救治。

醫護人員院檢視傷口時，赫然發現連男「雙眼都沒有眼球」，趕緊通知警方並轉送林口長庚醫院。鑑識人員到現場採證，在地上找到一顆完整眼球、另一顆已被捏得破裂，緊急將雙眼球包起來專車急送醫。連男目前仍在醫院插管救治，雙眼球因破損及送醫時間過長，無法手術接回。

簡男供稱，因廢水水管和連男發生衝突，他被咬手痛到不行，才用手指刺對方眼睛兩次逼迫鬆口，不知會挖出眼珠，「純屬意外」。

林姓眼科醫師說，因強烈撞擊如車禍的巨大衝擊力，或刻意以尖銳物探入，才有可能讓眼球掉出，眼球周邊有六條肌肉跟視神經將眼球固定，如果受損嚴重、脫離太久或眼球碎裂等，恐回天乏術。