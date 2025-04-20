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設局出國工作 當「豬仔」轉賣

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導

防堵不法集團詐騙國人赴泰國、緬甸、寮國、柬埔寨等東南亞高風險地區，桃園機場共同推動宣導工作。 圖／桃園機場公司提供
防堵不法集團詐騙國人赴泰國、緬甸、寮國、柬埔寨等東南亞高風險地區，桃園機場共同推動宣導工作。 圖／桃園機場公司提供
年僅廿歲的陳姓男子透過通訊軟體以出國工作等名義，招募國人赴泰國，再賣給外國買家，從事詐騙或摘取器官，桃園地檢署近日依人口販運防制法等罪起訴陳男，法院裁定延押。

檢方指出，此種手法為年輕人新型態犯罪，手法特殊可怕，全案仍有共犯與被害人未到案，擴大清查。

檢方調查，陳男（廿歲）在Telegram使用十餘帳號，誘騙不特定人出國，並與盧男、Ｄ１等不明網友合作，盧負責與國外買家聯繫交易，Ｄ１和其他網友負責押送「豬仔」出境交給外國買家，去年已有四人遭騙。

去年十一月，遭陳男誘騙赴泰國辦貸款的男子，由專車接送至外交部領護照，再到桃園機場會合，D１購置當晚越捷航班機票飛泰，二人離境前遭警調攔下，Ｄ１趁亂逃逸，被害人才知實情，陳男同日遭拘提到案。

起訴指出，陳男去年八月發布招募訊息，有四名被害人上當，分別以辦貸款、帶黃金赴泰以獲高報酬，由Ｄ１陪同「交貨」給「泰昌園區」買家，四人入園後遭囚禁凌虐，脅迫從事線上交友詐騙美國人，其中二人設法聯絡家人報案，才揭露全案。

檢警調查，陳男與另名暱稱「南北國際—雙江」人士聯手販賣器官，以港商招募境外員工為由，去年十一月騙取被害人自行赴泰國，因陳男這方內鬨，對方指示被害人返國才逃過一劫。

陳男被羈押仍否認犯案，但檢方已掌握陳男與Ｄ１對話，內容提及將被害人「交給拆線買家」，認為陳男對販運流程知情，甚至位居主導地位，並痛批陳男毫無憐憫心，對陌生國人做出殘忍行徑，有逃亡及再犯之虞，建請法院繼續羈押。

桃園機場 泰國 被害人

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