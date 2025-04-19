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影／大麻遊行到一半…突衝向「凱道大罷免」 他高喊：請支持我們

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市街頭今天相當熱鬧，除了有網紅八炯在凱道舉辦大罷免集會，還有大麻合法化倡議團體「綠色浪潮」舉辦遊行。主持人知悉兩場集會碰頭，在台上打趣說，希望他們抽一口不要那麼緊張，更稱要跟大罷免「夢幻聯動」，沒想到遊行隊伍走到了景福門，主持人真的奔向凱道喊「支持大麻除罪」，吸引不少民眾目光。

遊行開始前，主持人先在台上稱大麻麻駕（毒駕）刑責在台灣還比酒駕重，抽大麻刑責也比黃子佼案判的還要重，大聲質問這樣合理嗎？眾多支持者高喊「太離譜了」。

主持人還說，聽說等等遊行，另一邊在凱道也有集會，笑說「要比他們還要嗨」，也開玩笑稱，希望他們不要那麼緊張，沒有抽一口解決不了的事，也許等等可以來個夢幻聯動。

下午4點20左右開始遊行，記者觀察，遊行人數破百，群眾綿延近100公尺，主持人持大聲公邊走邊高喊「大麻除罪，歧視歸零」、「大麻是藥不是毒」，遊行群眾同步呼應。

路線走到仁愛路一段，要迴轉信義路一段時，遊行隊伍一度跟在凱道、擠到景福門的大罷免群眾目視接壤，孰料主持人持大聲公突然奔向對方，喊「大罷免的群眾大家好，我們是台灣草協，我們是在台灣推動大麻除罪化的團體」、「請支持我們」。

維安警力馬上制止，避免衝突，但主持人仍想推廣理念，嘗試突破大喊「大麻除罪化」，員警再度阻止；遊行走了約1小時，活動平和回到舞台會場。

此場大麻推廣活動的攤位和舞台，範圍被限制在警方架設的鐵馬護欄內，民眾進入前，都要經過緝毒警犬聞過，確認身上沒有違禁品，而現場也無人違規、違法。

活動有新北市警犬隊、桃園市警犬隊、憲兵警犬隊支援，記者採訪新北市警犬隊副隊長，他表示，1隻緝毒犬，每小時工作15分鐘要休息45分鐘，因此有4隻警犬「輪班」。

關於如何判斷是否有違禁品？他說，若聞到違禁品，犬隻會盯著，若可疑處在低處會趴著，若在高處會坐著或站著，但強調每隻警犬不同，也可能包括行為改變。

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台北街頭今很熱鬧，推動大麻合法化的團體舉辦遊行，會場設有倡議攤位。記者翁至成／攝影
台北街頭今很熱鬧，推動大麻合法化的團體舉辦遊行，會場設有倡議攤位。記者翁至成／攝影
倡議大麻合法化的遊行隊伍綿延近100公尺，主辦單位預估至少有500人。記者翁至成／攝影
倡議大麻合法化的遊行隊伍綿延近100公尺，主辦單位預估至少有500人。記者翁至成／攝影
大麻合法化支持者對鏡頭並不害羞。記者翁至成／攝影
大麻合法化支持者對鏡頭並不害羞。記者翁至成／攝影
倡議大麻合法化的遊行隊伍綿延近100公尺，主辦單位預估至少有500人。記者翁至成／攝影
倡議大麻合法化的遊行隊伍綿延近100公尺，主辦單位預估至少有500人。記者翁至成／攝影
主持人在舞台上高喊「大麻除罪」。記者翁至成／攝影
主持人在舞台上高喊「大麻除罪」。記者翁至成／攝影
民眾進入會場前，都要經過緝毒犬的嗅聞，確保沒有違禁品。記者翁至成／攝影
民眾進入會場前，都要經過緝毒犬的嗅聞，確保沒有違禁品。記者翁至成／攝影
會場設有呼籲大麻合法化相關攤位。記者翁至成／攝影
會場設有呼籲大麻合法化相關攤位。記者翁至成／攝影
遊行隊伍行經景福門時，跟凱道前支持大罷免的群眾目視接壤，主持人情緒激動，衝向對方呼喊理念，遭警方阻擋。記者翁至成／攝影
遊行隊伍行經景福門時，跟凱道前支持大罷免的群眾目視接壤，主持人情緒激動，衝向對方呼喊理念，遭警方阻擋。記者翁至成／攝影
會場設有呼籲大麻合法化相關攤位。記者翁至成／攝影
會場設有呼籲大麻合法化相關攤位。記者翁至成／攝影
遊行隊伍綿延近100公尺，主辦單位預估至少有500人。記者翁至成／攝影
遊行隊伍綿延近100公尺，主辦單位預估至少有500人。記者翁至成／攝影
主辦單位稱，現場群眾近千人。記者翁至成／攝影
主辦單位稱，現場群眾近千人。記者翁至成／攝影
遊行隊伍綿延近100公尺，主辦單位預估至少有500人。記者翁至成／攝影
遊行隊伍綿延近100公尺，主辦單位預估至少有500人。記者翁至成／攝影

大麻 警犬

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