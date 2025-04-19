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桃警同步除暴破車手頭集團 抓15名年輕泰女坐檯非法打工

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市中壢、龍潭及大溪警方昨天深至今天凌晨同步執行雷霆除暴專案，中壢警方掃蕩酒店、KTV及外籍移工舞廳等特種場所，一舉破獲車手頭陳、林兩車手集團，查到15名年輕泰女持觀光簽證來台從事唱歌陪酒「非法打工」，警方今天表示，除暴專案持續至本月底，肅槍、靖黃、打詐、掃毒打擊不法不手軟。

中壢警分局長林鼎泰表示，警方出動警力110人，臨檢20處KTV、移工舞廳、酒店特種營業場，在KTV店一舉查獲15名泰籍女子持觀光簽證來台，卻在KTV「坐檯」唱歌陪酒歡樂，移請桃園專勤隊偵辦遣返，警方在八德逮捕41歲游男持有改造手槍2把及子彈，海洛因、喪屍煙彈毒品送辦。

中壢警方更查獲車手頭林姓、陳姓男子為首的2車手集團，帶回車手犯嫌10人到案，追查兩集團詐騙不法所得，守護人民血汗錢，林鼎泰表示，今後針對轄區特種行業強力執法，掃蕩淨化營業場，遏阻詐騙、非法打工衍生後續不法情事。

龍潭警分局鄭文銘表示，昨夜這波雷霆除暴專案，出動警力41人針對轄區KTV、酒吧、網咖及電子遊藝場特種營業場所清查，查獲竊盜、詐欺、毒品案及通緝犯歸案，維護治安成果豐碩，今後將持續不定期、不定時執行臨檢掃蕩不法，展現維護治決心。

大溪警分局長徐章哲表示，昨夜執行雷霆除暴行動，出動警力46人，針對轄內列管網咖、釣蝦場、陪侍小吃店、旅館10處特定場所臨檢，查獲詐欺、毒品及詐欺通犯等刑案6件，帶回犯嫌4人偵辦或歸案，在大溪轄區維護治安執法成果豐碩，並將持續強化臨檢遏止不法氣焰。

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中壢警方臨檢KTV店一舉查獲15名年輕泰籍女子持觀光簽證來台，卻「非法打工」陪酒唱歌，查獲2車手集團。圖／中壢警方提供
中壢警方臨檢KTV店一舉查獲15名年輕泰籍女子持觀光簽證來台，卻「非法打工」陪酒唱歌，查獲2車手集團。圖／中壢警方提供
龍潭警方臨檢KTV酒吧查獲詐欺、通緝犯等刑案及嫌犯歸案。圖／龍潭警方提供
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大溪警方臨檢陪侍小吃店查獲詐欺、毒品案及通緝犯等刑案及犯嫌歸案。圖／大溪警方提供
大溪警方臨檢陪侍小吃店查獲詐欺、毒品案及通緝犯等刑案及犯嫌歸案。圖／大溪警方提供
中壢警方臨檢KTV店一舉查獲15名年輕泰籍女子持觀光簽證來台「非法打工」陪酒唱歌，查獲2車手集團。圖／中壢警方提供
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KTV 臨檢 車手

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