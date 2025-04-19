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為水管反目！新北男持磚爆打鄰居頭 還指插雙眼挖出丟地

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市雙溪區簡男17日與鄰居連男因住處間一處水管問題爭吵不休，簡情緒失控持花圃磚塊攻擊連男頭部，連死咬簡左手臂不放，簡為掙脫用手指插連雙眼，還把雙眼挖出丟地，緊急送醫仍導致失明，簡男自首坦承失手，警方訊後依殺人未遂移送檢方偵辦，12萬交保。

瑞芳警分局調查，17日上午9時許，住雙溪區太平路的簡男（52歲）到牡丹所自首，表示自己因口角與鄰居連男（69歲）發生肢體衝突，手持磚塊敲擊對方頭部受傷倒地不起。

牡丹所長連信昌說，員警趕至趕至現場後發現連男倒地不起，現場花圃亂成一團，很多盆栽倒在地上，連男頭部受傷，救護人員獲報後隨即到場，經初步檢視傷勢後，發現連男雙眼流血，立即送往醫院救治。

據指出，連男當時一顆眼珠被捏爛，另一顆完整丟在他身旁，雙眼被挖出，慘不忍睹。救護車送往部立基隆醫院搶救，因傷勢嚴重轉送林口長庚搶救，警方證實雙眼目前救不回，確定失明，造成重傷害。

簡男向警方供稱，因為住處旁邊一水管和連男發生衝突，坦承拿磚塊砸對方，手指不小心刺入對方眼中，不是故意，他手部也有被對方咬傷及穿刺傷，警員當天戒護送往醫院治療後帶回偵訊。訊後17日依殺人未遂移送基隆地檢署偵辦。

警方呼籲，鄰里間若有糾紛應理性溝通，切勿以暴力解決問題，避免釀成無法挽回的憾事。

為水管反目！男持磚爆鄰居頭還挖雙眼失明被送殺人未遂。記者游明煌／翻攝
為水管反目！男持磚爆鄰居頭還挖雙眼失明被送殺人未遂。記者游明煌／翻攝
為水管反目！男持磚爆鄰居頭還挖雙眼失明被送殺人未遂。記者游明煌／翻攝
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殺人未遂 鄰居

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