影／高雄19歲男網賣喪屍煙彈 警連環追小蜜蜂藏400包毒品

19歲董姓男子今年3月中旬被高市新興警分局警方查獲在網路販售2顆俗稱「喪屍煙彈」的依託咪酯毒品，警方發現董男和陳姓男子進貨，後追出供毒的黃姓男子利用小蜜蜂運毒，前天將黃拘提到案，在其住處查扣毒品348包及哈密瓜毒錠50顆。

新興警分局偵查隊警方今年3月中旬偵辦董姓男子在微信販賣俗稱「喪屍煙彈」的依託咪酯毒品，查扣2顆喪屍煙彈，循線發現董男向陳姓男子（19歲）進貨，陳男落網供出毒品是上游請俗稱運毒「小蜜蜂」的私家車宅配到府。

警方查知上游供毒者是住鳳山區的黃姓男子（24歲），專案小組查緝人員於是報請高雄地檢署指揮後，17日持拘票及搜索票前往黃男住處將他拘提到案，並於住處查獲二、三級毒品咖啡包300包、三級毒品48包以及三級毒品哈密瓜錠50顆，另有贓款8萬元。

據了解，黃男在販毒集團中擔任轉手交通運輸的「小蜜蜂」，周薪1萬5000元，警方在屋內查獲的毒品約市值23萬元；警詢後依毒品危害防制條例將黃男移送高雄地檢署偵辦；並持續追查上游販毒集團。

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