快訊

獨／恐怖狼父1周2次性侵幼女 還持按摩棒謊稱「媽媽的玩具」

山下智久在台灣！3度合體周杰倫 交情內幕曝光！

75歲黃呂錦茹長時間偵訊 蔣萬安：相當不捨、一定聲援

影／高雄19歲男網賣喪屍煙彈 警連環追小蜜蜂藏400包毒品

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

19歲董姓男子今年3月中旬被高市新興警分局警方查獲在網路販售2顆俗稱「喪屍煙彈」的依託咪酯毒品，警方發現董男和陳姓男子進貨，後追出供毒的黃姓男子利用小蜜蜂運毒，前天將黃拘提到案，在其住處查扣毒品348包及哈密瓜毒錠50顆。

新興警分局偵查隊警方今年3月中旬偵辦董姓男子在微信販賣俗稱「喪屍煙彈」的依託咪酯毒品，查扣2顆喪屍煙彈，循線發現董男向陳姓男子（19歲）進貨，陳男落網供出毒品是上游請俗稱運毒「小蜜蜂」的私家車宅配到府。

警方查知上游供毒者是住鳳山區的黃姓男子（24歲），專案小組查緝人員於是報請高雄地檢署指揮後，17日持拘票及搜索票前往黃男住處將他拘提到案，並於住處查獲二、三級毒品咖啡包300包、三級毒品48包以及三級毒品哈密瓜錠50顆，另有贓款8萬元。

據了解，黃男在販毒集團中擔任轉手交通運輸的「小蜜蜂」，周薪1萬5000元，警方在屋內查獲的毒品約市值23萬元；警詢後依毒品危害防制條例將黃男移送高雄地檢署偵辦；並持續追查上游販毒集團。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高市新興警分局在黃姓男子住處查獲二、三級毒品咖啡包300包、三級毒品48包及三級毒品哈密瓜錠50顆等毒品。記者石秀華／翻攝
高市新興警分局在黃姓男子住處查獲二、三級毒品咖啡包300包、三級毒品48包及三級毒品哈密瓜錠50顆等毒品。記者石秀華／翻攝
高市新興警分局在黃姓男子住處查獲二、三級毒品咖啡包300包、三級毒品48包及三級毒品哈密瓜錠50顆、贓款8萬元等物。記者石秀華／翻攝
高市新興警分局在黃姓男子住處查獲二、三級毒品咖啡包300包、三級毒品48包及三級毒品哈密瓜錠50顆、贓款8萬元等物。記者石秀華／翻攝
高市新興警分局在黃姓男子住處查獲二、三級毒品咖啡包300包、三級毒品48包及三級毒品哈密瓜錠50顆；圖為黃男被移送法辦畫面。記者石秀華／翻攝
高市新興警分局在黃姓男子住處查獲二、三級毒品咖啡包300包、三級毒品48包及三級毒品哈密瓜錠50顆；圖為黃男被移送法辦畫面。記者石秀華／翻攝

喪屍煙彈 毒品 蜜蜂

延伸閱讀

影／通緝犯蘆洲開毒趴拒檢爬窗鳥獸散 熱心居民指引警方逮3人

10年前被打2男巧遇仇人持刀討道歉 反遭警查獲喪屍煙彈

桃園青少年碰毒逐年降低 萌警犬入校宣導毒品危害

毒蟲施用4種毒品後駕車撞死7旬翁 檢方依毒駕致死起訴

相關新聞

影／高雄19歲男網賣喪屍煙彈 警連環追小蜜蜂藏400包毒品

19歲董姓男子今年3月中旬被高市新興警分局警方查獲在網路販售2顆俗稱「喪屍煙彈」的依託咪酯毒品，警方發現董男和陳姓男子進...

影／通緝犯蘆洲開毒趴拒檢爬窗鳥獸散 熱心居民指引警方逮3人

新北市警方前天在蘆洲區搜查通緝犯窩藏處所時，屋內正好在開毒趴，立刻鳥獸散，有人攀爬屋後鐵窗向下逃脫、有人往上衝到頂樓陽台...

警擊斃家暴男3萬交保 頭份分局：不會讓勇於任事同仁孤獨面對

苗栗縣頭份警分局吳姓警員晚間6點被檢方以涉犯過失致死罪嫌，裁定3萬元交保，頭份警分局長林育旺晚間強調，警員因此案被裁定交...

男陪病涉下毒 女友險死新婚妻亡

男子張書源欠下大筆賭債，盜領王姓前女友二七五萬元存款後毒殺對方，所幸命大逃過死劫；詎料張男又交往陳姓女子，要陳女投保傷害...

頭份家暴男遭擊斃…開槍警稱非刻意瞄左胸 涉過失致死交保

苗栗縣頭份市今天凌晨發生家暴事件，蔡姓男子懷疑陳姓同居女子出軌，酒後持刀將陳姓同居女友劃傷並挾持，被吳姓警員開2槍擊斃，...

家暴男遭警槍擊胸擊斃惹議 高大成：警察也要保護自己

苗栗今天凌晨發生蔡姓家暴男涉持刀挾持女友、逼近警員，警開2槍擊斃。中山附醫法醫科主任高大成認為，嫌犯拿刀又衝過來，已經對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。