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影／通緝犯蘆洲開毒趴拒檢爬窗鳥獸散 熱心居民指引警方逮3人

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市警方前天在蘆洲區搜查通緝犯窩藏處所時，屋內正好在開毒趴，立刻鳥獸散，有人攀爬屋後鐵窗向下逃脫、有人往上衝到頂樓陽台藏匿，最後在目擊民眾協助指引下逮捕3人，並在屋內搜出許多毒品

蘆洲警分局集賢派出所鎖定被桃園地檢署發布槍砲通緝、新北地檢署發布公共危險通緝的41歲林姓男子，藏匿在蘆洲區民族路250巷某公寓，所長李明翰、警員張耀文前天下午4時許前往查緝，屋內的人拒不開門。

原來屋內正在開毒趴，紛紛從後陽台攀爬鐵窗逃逸。支援警網獲報趕抵，熱心居民連忙指引方向，協助警方分別在巷內逮捕林男，身上查扣依托咪酯煙彈1顆，另在公寓頂樓逮到41歲張女，她是新北地檢署發布的毒品通緝犯。

最後逮捕42歲蔡姓男屋主，共在屋內搜出3包海洛因3.12公克、4包安非他命14.43公克、8瓶依托咪酯煙油41.83公克、1顆煙彈5.46公克、K他命10.82公克、2組吸食器、2支針筒、磅秤等證物。

3人警詢後分別依通緝案件、違反毒品危害防制條例、藏匿人犯罪嫌，移送桃園及新北地檢署。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市警方在蘆洲區搜查通緝犯，屋內正好開毒趴，立刻鳥獸散，有人攀爬屋後鐵窗向下逃脫、有人往上衝到頂樓陽台藏匿，最後逮捕3人，並在屋內搜出許多毒品。記者林昭彰／翻攝
新北市警方在蘆洲區搜查通緝犯，屋內正好開毒趴，立刻鳥獸散，有人攀爬屋後鐵窗向下逃脫、有人往上衝到頂樓陽台藏匿，最後逮捕3人，並在屋內搜出許多毒品。記者林昭彰／翻攝
新北市警方在蘆洲區搜查通緝犯，屋內正好開毒趴，立刻鳥獸散，有人攀爬屋後鐵窗向下逃脫、有人往上衝到頂樓陽台藏匿，最後逮捕3人，並在屋內搜出許多毒品。記者林昭彰／翻攝
新北市警方在蘆洲區搜查通緝犯，屋內正好開毒趴，立刻鳥獸散，有人攀爬屋後鐵窗向下逃脫、有人往上衝到頂樓陽台藏匿，最後逮捕3人，並在屋內搜出許多毒品。記者林昭彰／翻攝
新北市警方在蘆洲區搜查通緝犯，屋內正好開毒趴，立刻鳥獸散，有人攀爬屋後鐵窗向下逃脫、有人往上衝到頂樓陽台藏匿。圖／翻攝爆料公社二社
新北市警方在蘆洲區搜查通緝犯，屋內正好開毒趴，立刻鳥獸散，有人攀爬屋後鐵窗向下逃脫、有人往上衝到頂樓陽台藏匿。圖／翻攝爆料公社二社

毒品 通緝

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