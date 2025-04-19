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男陪病涉下毒 女友險死新婚妻亡

聯合報／ 記者廖炳棋王長鼎／連線報導

男子張書源欠下鉅額賭債，不僅毒殺王姓前女友未遂，還到醫院下麻藥殺害陳姓妻子喪命，企圖詐領保金，手段凶殘，近日被檢方依殺人等罪起訴。圖為醫院監視器畫面。記者廖炳棋／翻攝
男子張書源欠下鉅額賭債，不僅毒殺王姓前女友未遂，還到醫院下麻藥殺害陳姓妻子喪命，企圖詐領保金，手段凶殘，近日被檢方依殺人等罪起訴。圖為醫院監視器畫面。記者廖炳棋／翻攝
男子張書源欠下大筆賭債，盜領王姓前女友二七五萬元存款後毒殺對方，所幸命大逃過死劫；詎料張男又交往陳姓女子，要陳女投保傷害及健康保險結婚，再毒殺陳女身亡，手段猶如連續殺人魔，檢方近日依殺人及殺人未遂罪起訴張男，全案將由國民法官審理。

據調查，張書源（六十歲）擔任環保清潔公司司機，因賭博欠下大筆賭債，二○一六年與王女交往，卻不斷盜領對方存款，王女女兒發現後，想要討回錢，但王女卻數次昏迷、嘔吐送急診住院。

刑事局追查，在王女就醫期間，尿液檢出加保扶（劇毒農藥）殘留，期間張男仍不斷盜領存款，二○一七年王女存款所剩無幾後，張男竟將海洛因摻到食物內，王女食用後昏迷再送醫住院，詎料張男利用陪伴照護機會，又在飲食內放入海洛因給王女食用，急救之後挽回性命。

王女命大未死，分手後向張書源討存款，因不希望逼太緊讓對方還錢，所以沒提告盜領犯行，

妻痔瘡入院 腦缺氧不治

二○二○年八月，張男改與陳女交往，說服陳女投保各達一○○萬的傷害險及健康保險，受益人填寫張男。隔年三月張男與陳女結婚，三周後，陳女因痔瘡手術入住醫院，卻在術後復原期間，突發癲癇症並失去意識，經診斷為缺氧性腦病變，轉加護病房急救超過廿天，宣告不治。

檢察官相驗認為陳女死因有疑，決定解剖，並指揮刑事第二大隊偵辦。法醫研究所解剖鑑定報告指出，陳女膽汁測出微量Dibucaine（待布卡因），是種半身麻醉及局部麻醉劑或外塗麻醉藥膏，不可經口服用，中毒可造成癲癇發作、心律不整。

但陳女住院期間，醫療紀錄並未開立或施用待布卡因，加上死者嘴唇牙齒壓面損傷、皮下組織間出血，警方懷疑是遭外力注入麻醉用藥，導致腦部麻痺、癱瘓，陷入昏迷死亡。

警方調閱醫院監視器，發現案發時，病房內僅有張書源照護，警方調閱保險資料，發現死者術前投保上百萬元保險，並迅速與張男登記結婚，因投保、結婚、死亡時間相近，鎖定張男為詐領保險金設局殺妻。

刑事局調查，張書源曾犯下殺人罪，他在一九九三年與債主衝突殺死對方，入獄服刑十七年；二○一二年，他交往越南籍女子結婚，妻子產子後逝世，張男取得十五萬元保險金。

此外，張書源一歲多的兒子多次感冒，二○一七年因支氣管炎住院，隨後病重身亡，張男也拿到數萬元保險金，但妻與子的死因是否有異，因時間久遠警方已無跡證可偵辦。

第三任妻稱 粥有綠液體

張書源毒殺第二任妻子陳女後，二○二三年與一名大陸籍女子結婚至今，儘管現任妻子沒有投保異狀，但妻子向警方供稱，有次張男拿粥給她，她發現粥中有綠色不明液體，她心生疑慮不敢食用並向張男反應，張男立即將粥倒入水槽，並清洗碗、匙餐具，令她印象深刻。

刑事局去年底拘提張書源到案，但張男否認殺人，檢察官以犯罪嫌疑重大聲押獲准。

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