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警擊斃家暴男3萬交保 頭份分局：不會讓勇於任事同仁孤獨面對
苗栗縣頭份警分局吳姓警員晚間6點被檢方以涉犯過失致死罪嫌，裁定3萬元交保，頭份警分局長林育旺晚間強調，警員因此案被裁定交保，分局雖感驚訝，但也只能尊重，對員警因公涉訟，頭份分局將委任辯護律師並給予積極協助，不會讓勇於任事的同仁，孤獨面對後續的司法纏訟。
苗栗頭份蔡姓男子懷疑同居女友出軌，今天凌晨手持兩把菜刀挾持女友，頭份派出所2名警員到場後喝令棄刀，但蔡不聽勸阻，涉嫌攻擊陳姓女友並朝員警逼近，員警連開2槍擊中蔡男左掌、左胸，他倒地失去呼吸心跳，送醫不治，檢方將擇期解剖，開槍的吳姓員警涉犯過失致死罪嫌，全案仍待釐清，檢方複訊後以3萬元交保。
苗栗檢方表示，目前只是偵查初期，檢察官依程序先以過失致死罪嫌偵辦，地檢署會積極蒐集相關證據，釐清真相，全案檢方將依法辦理，絕不偏袒，也不預設立場，以維護社會公義與法治價值。
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