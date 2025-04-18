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「我好冤枉」語畢步出雄檢暈倒 高雄雙罷劫85歲領銜人送醫急救

核二廠廠長曾文煌收賄百萬涉貪 裁定羈押禁見

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台灣電力公司第二核能發電廠廠長曾文煌涉收受業者賄賂逾上百萬元，台北地檢署昨發動搜索，約談曾等多人到案，先諭令山瑞公司負責人曹森智100萬元交保，聲押曾文煌，台北地院審理，今晚裁定曾文煌羈押禁見。

核二廠2022年辦理減容中心焚化爐系統更新採購案由山瑞科學得標，2024年間驗收，檢廉查出，曾文煌涉嫌收受賄賂，此外，曾還涉嫌於2024年辦理限制性招標案「減容中心焚化爐SCADA主機1台」採購案時，也護航山瑞公司得標。

台北地檢署昨天指揮廉政署搜索曾文煌、曹森智夫婦及山瑞公司共17處地點，以被告身分約談曾、曹，經漏夜複訊後，檢方認定曾、曹涉嫌重大，今天凌晨對曾文煌聲押禁見、曹森智諭以100萬元交保，曹的妻子、證人都請回。

台電核二廠廠長曾文煌。記者張宏業／攝影
台電核二廠廠長曾文煌。記者張宏業／攝影

廉政署 核二 焚化爐 貪汙

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