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頭份家暴男遭擊斃…開槍警稱非刻意瞄左胸 涉過失致死交保

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

警察示意圖。聯合報系資料照
警察示意圖。聯合報系資料照

苗栗縣頭份市今天凌晨發生家暴事件，蔡姓男子懷疑陳姓同居女子出軌，酒後持刀將陳姓同居女友劃傷並挾持，被吳姓警員開2槍擊斃，檢方下午相驗後，將相關人士帶回地檢署複訊，吳姓警員依程序暫以觸犯過失致死罪嫌偵辦，因無羈押需求，以3萬元獲交保。

苗栗檢方表示，目前只是偵查初期，地檢署會積極蒐集相關證據，釐清真相，全案檢方將依法辦理，絕不偏袒，也不預設立場，以維護社會公義與法治價值。

開槍的吳姓警員認為當時情況危急，蔡男已持刀劃傷女友，因此第一槍先射擊蔡男左掌，但蔡男仍快速逼近攻擊，現場光線昏暗，對方已迅速衝來，吳姓警員在對方已持刀近身的危急狀況再開一槍要制止對方，當時並非刻意瞄準對方左胸的致命部位射擊。

警方為安撫吳姓警員的情緒，已先讓他休假平復心情。至於案情相關人士、被害人的說法，檢方基於偵查不公開，都未對外透露。

據了解，陳姓女子是家暴事件被害人，她表示不懂相關法律，警方請她向檢察官說明，另外死者蔡姓男子的母親已七十多歲，兒子在槍擊事件中死亡，她也被列為被害人，警方訊問時提示現場錄影等事證讓她看，請她向檢方說明相關要求。

苗栗縣頭份市今天凌晨發生家暴事件，蔡姓男子懷疑陳姓同居女友出軌，酒後持刀將陳姓女友劃傷並挾持，吳姓警員開2槍制止，蔡男中彈身亡，檢警下午相驗。記者胡蓬生／翻攝
苗栗縣頭份市今天凌晨發生家暴事件，蔡姓男子懷疑陳姓同居女友出軌，酒後持刀將陳姓女友劃傷並挾持，吳姓警員開2槍制止，蔡男中彈身亡，檢警下午相驗。記者胡蓬生／翻攝

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