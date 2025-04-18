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家暴男遭警槍擊胸擊斃惹議 高大成：警察也要保護自己

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

苗栗今天凌晨發生蔡姓家暴男涉持刀挾持女友、逼近警員，警開2槍擊斃。中山附醫法醫科主任高大成認為，嫌犯拿刀又衝過來，已經對員警的生命造成威脅，「這在世界哪個國家都可以開槍，警察也要保護自己」。

苗栗縣頭份市49歲蔡姓男子今天凌晨酒後持刀挾持女友，後持刀逼近警員，遭警開2槍，擊中男子手掌和左胸，經送醫不治。

高大成說，槍擊分別有接射、近射和遠射，接射是抵住胸口開槍、近射1公尺內，近射、接射是自殺、他殺或意外都可能，但遠射一定是他殺或意外，遇到槍擊就要判讀是哪種。

高大成研判，當下可能是男子手掌被打到後，拿刀要砍員警，警見開第1槍示警，男子不放手又衝過來，當然要再開。雖兩人距離多少不知道，就算相隔3公尺還是會怕，嫌犯衝過來「3公尺距離1秒就到了」，如果嫌犯拿刀對員警生命有威脅，世界無論哪個國家都可以開槍，警察可以保護自己。

高大成認為，警方開槍打胸部和腹部最好，因為體積大、移動小、目標明顯，尤其腹部神經很多，打到會癱軟，從沒見過有誰被打到腹部還可以站著，員警瞄胸也是對的；警方可以打到手掌，槍法應該很好，打胸部造成死亡，如果是嫌犯被打手還繼續衝過來，這個人酒醉和家暴，他認為這個案件沒有過當行為。

高大成指出，危險情境的判讀是對警察最重要的訓練。警方用槍是要嚇阻，如果對方沒反應，那也沒辦法，嫌犯就要拿刀來了，危險當頭就是要開槍，加強警察危險訓練很重要。

中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影
中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影

警察 高大成

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